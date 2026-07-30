Comunicato stampa

Questa mattina la Consigliera Delegata alle politiche sociali, pari opportunità e cultura della Città metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini, in qualità di delegata del Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 della campagna nazionale di sensibilizzazione “La Carovana del Cuore” promossa dalla Fondazione “Patrizio Paoletti”.

L’iniziativa avviata nella giornata di oggi, si concluderà il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e rappresenta un percorso di sensibilizzazione dedicato ai temi della salute globale, coinvolgendo cittadini, istituzioni, realtà territoriali e volontari.

“I dati sulla salute mentale sono drammatici.

Una situazione che è stata messa in luce già negli anni del Covid. Secondo le statistiche raccolte dalla fondazione il 25% degli adolescenti vive forme di depressione, a cui è doveroso aggiungere il 23% di chi vive forme di dipendenza che vanno oltre quelle da sostanze.

L’iniziativa lanciata dalla Fondazione Paoletti è fondamentale per il nostro territorio perché va a toccare tutte le fasce d’età, da quelle più anziane ai giovani. Negli ultimi 30 anni, durante il mio lavoro nel sociale ho visto la nascita di molte iniziative su queste tematiche. È in questo percorso storico che si inserisce quella della Carovana che mette in campo strumenti scientifici per stimolare processi positivi a favore della popolazione, anche e soprattutto educando i giovani all’affettività, promuovendo l’intelligenza emotiva come strumento straordinario di sviluppo. La Fondazione inoltre si confronta con le persone tramite un rapporto alla pari. Perché la Responsabilità nel costruire un futuro migliore deve essere condivisa con chi ci si trova davanti.

Come istituzioni possiamo muoverci su due questioni, nel sostegno a queste realtà: valorizzare l’invecchiamento attivo e mantenere aperto il confronto con gli adolescenti promuovendo in Italia una legge piena sull’ integrazione socio sanitaria. E con il Sindaco Roberto Gualtieri continueremo questo percorso nel costante supporto di queste realtà.”

Così la Consigliera delegata Tiziana Biolghini.