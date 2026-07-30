Il Consiglio di Città metropolitana, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, ha approvato ieri la variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2027-2029, con i relativi atti correlati.

Due provvedimenti fondamentali e complementari che – come ha ricordato il Sindaco Gualtieri nella sua relazione – “pur riguardando due orizzonti temporali diversi sono connessi da una visione unitaria di governo dell’ente”.

“Due atti – ha precisato il Sindaco – che intendono tradurre in interventi concreti le risorse disponibili e definire la programmazione di medio periodo per la creazione di valore pubblico verso i cittadini metropolitani e il sistema delle imprese del nostro territorio, dando continuità al processo di trasformazione avviato durante questa amministrazione, che affronta sfide fondamentali, dalla qualità della formazione professionale alla mobilità sostenibile, dall’adattamento ai cambiamenti climatici alla competitività del tessuto produttivo”.

All’interno, anche l’efficientamento della macchina amministrativa, il miglioramento della spesa e il completamento di opere infrastrutturali, per attrarre investimenti e proseguire lo slancio che PNRR e interventi giubilari hanno dato.

Con il DUP, precisa Gualtieri: “si delinea un piano ambizioso che coniuga rigore amministrativo, visione di sviluppo e sostenibilità, equità, innovazione e coesione sociale e territoriale, attribuendo all’ente un ruolo non più residuale, ma di motore del coordinamento, della pianificazione e dei servizi per l’intero territorio metropolitano”.

In merito alla variazione di bilancio, la Consigliera delegata a Bilancio e Patrimonio Cristina Michetelli ha spiegato: “Abbiamo coniugato l’esigenza di approvare gli atti nei tempi previsti e adempiuto al dovere prudenziale di mantenere le nostre finanze in equilibrio, potendo destinare nuove risorse al territorio”. Nel dettaglio, spiega Michetelli, “la variazione complessiva 2026 – 2028 ammonta a 32,6 milioni (al netto della manovra di finanza pubblica e delle partite di giro), composta da 20,4 di avanzo di amministrazione e 12 da maggiori entrate, di cui 17 milioni e 442 mila euro sono le risorse disponibili destinate alle competenze principali dell’ente: 8 milioni all’edilizia scolastica, che consentono di portare avanti l’opera di riqualificazione e ottenimento dei certificati di sicurezza e prevenzione incendi sulle scuole di Roma e Provincia, ma anche di aprire nuovi cantieri; 4,5 milioni alla viabilità, cui si aggiungono 2,5 milioni dal recupero di sanzioni per violazioni al codice della strada destinati a sfalcio e sicurezza stradale; 1,5 milioni alla transizione digitale; 1,3 per il patrimonio, che includeranno interventi di eliminazione delle barriere architettoniche delle Domus Romane; 500 mila euro alla difesa del suolo per interventi sul Lago di Albano; 1,15 milioni di euro per lo sviluppo del territorio”.

Parallelamente, il Consiglio metropolitano ha ratificato altri provvedimenti d’urgenza: lo spostamento di 1 milione di euro dalla manutenzione straordinaria delle strade a quella ordinaria, per lo sfalcio lungo le pertinenze delle strade provinciali della viabilità nord e sud; la destinazione di 6,8 milioni di euro provenienti dal MASE per la messa in sicurezza della scarpata nei Comuni di Genzano e Nemi (S.P. 79/b “Genzano Lago”), che si aggiungono agli investimenti PNRR PUI sull’altro lato delle sponde del Lago, per la riqualificazione complessiva dell’area, la messa in sicurezza dal rischio dissesto e la percorribilità dell’arteria stradale; 350 mila euro da finanziamento straordinario della Regione Lazio per l’abbattimento delle alberature morte sulla via SP 87/b Velletri-Nettuno. Intervento, questo ultimo, che ha riguardato l’abbattimento di circa 600 pini marittimi attaccati dalla cocciniglia tartaruga e che è prossimo al termine: già da settimana prossima è prevista la riapertura della strada.

“Con l’adesione alla Rottamazione quinquies e con il nuovo provvedimento del Governo in materia di imposta provinciale di trascrizione per le società di noleggio, che attribuisce il gettito all’ente presso il quale si svolge in via prevalente la gestione ordinaria dell’attività – conclude Michetelli – la Città metropolitana, anche grazie a una gestione prudenziale delle proprie finanze, per la quale desidero ringraziare il complesso lavoro svolto dagli uffici, dimostra di essere in grado di fornire risposte concrete al territorio pur in un contesto di risorse di bilancio limitate, mantenendo gli equilibri finanziari, adempiendo agli obblighi di contribuzione alla finanza pubblica e riuscendo al contempo a programmare interventi sia nel breve sia nel medio periodo.”