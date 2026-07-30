Comunicato stampa

Santa Marinella si candida a nuova tappa dell’estate musicale laziale, trasformando il proprio litorale in un palcoscenico capace di attrarre pubblico, visitatori e attenzione mediatica ben oltre i confini cittadini. Dal 7 al 9 agosto, a partire dalle ore 21:00, il Porticciolo ospita il Santa Marinella Jazz Blues Festival, frutto della partnership tra la città e Alexanderplatz Jazz Club, storico tempio del jazz capitolino attivo da oltre quarant’anni: tre serate che uniscono grande musica e valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi del litorale, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’identità turistica della città attraverso un’offerta culturale di qualità. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Santa Marinella – Città Metropolitana di Roma – e della Regione Lazio.

Una collaborazione che porta a Santa Marinella l’esperienza di un club storico

Alexanderplatz Jazz Club non è un semplice organizzatore esterno, ma il partner che mette a disposizione della città la propria rete di artisti, il proprio nome riconosciuto a livello nazionale e internazionale, e quattro decenni di programmazione jazz ininterrotta a Roma. È questa collaborazione a rendere possibile un cartellone capace di intercettare pubblici diversi in tre serate consecutive, moltiplicando le occasioni di presenza turistica nel cuore dell’agosto marinese.

Venerdì 7 agosto – Doctor 3. Ad aprire il festival sarà un nome che porta con sé una platea internazionale: il trio Doctor 3, che dal 1997 riunisce Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra. Rea ha condiviso il palco con Chet Baker, Lee Konitz e Michel Petrucciani e ha accompagnato al pianoforte voci come Mina e Gino Paoli; il trio, più volte premiato da Musica Jazz come miglior gruppo e miglior disco italiano dell’anno, ha portato il jazz italiano dall’Europa alla Cina — una risonanza che la rete di Alexanderplatz porta ora a Santa Marinella.

Sabato 8 agosto – Red Cats Big Band. Il Porticciolo diventa una sala da ballo a cielo aperto con la Red Cats Big Band diretta da Red Pellini e Giorgio Cùscito, sodalizio nato nel 1989 che ha esportato lo swing italiano nei principali festival nazionali e internazionali. Il repertorio anni Venti-Quaranta sarà arricchito dalla partecipazione speciale di Max Paiella, protagonista amatissimo delle serate swing capitoline: un formato pensato per un pubblico trasversale, ideale per l’indotto turistico serale.

Domenica 9 agosto – Califano Latino, omaggio al grande Franco. Chiude il festival un tributo che parla direttamente all’identità popolare romana: la Valter Paiola Orchestra Latina, undici elementi guidati da Valter Paiola — per anni percussionista nella band di Califano — rilegge in chiave latina e sudamericana brani come “Tutto il resto è noia”, “Minuetto”, “La musica è finita” e “Semo gente de borgata”.

La direzione artistica del festival, firmata Alexanderplatz, è di Eugenio Rubei; la curatela è di Alessandra de Luca Manuti.

Le dichiarazioni

«Santa Marinella ha il mare, e il mare è sempre stato la casa naturale del jazz: uno spazio aperto, libero, dove tutto può ancora essere inventato. Portare qui i Doctor 3, i Red Cats e un tributo a Califano significa raccontare tre modi diversi di essere romani e di essere popolari, senza mai scendere a compromessi con la qualità. È il senso stesso del nostro lavoro da oltre quarant’anni: portare il jazz fuori dalle sale, in mezzo alla gente, e farlo restare grande», dichiara Eugenio Rubei, direttore artistico di Alexanderplatz.

«Costruire il programma di questo festival è stato un lavoro di ascolto, prima ancora che di scelta: trovare tre serate che parlassero linguaggi diversi – il jazz più puro, lo swing, la canzone d’autore – e farle dialogare tra loro sotto lo stesso cielo. Santa Marinella merita una proposta musicale di questo livello, e io credo che il pubblico lo sentirà fin dalla prima nota», dichiara Alessandra de Luca Manuti, curatrice del Santa Marinella Jazz Blues Festival.

Un’occasione per il territorio

L’iniziativa si inserisce nel più ampio disegno di promozione turistica della città, reso possibile dalla sinergia tra l’amministrazione comunale e un partner culturale di caratura nazionale come Alexanderplatz Jazz Club. Tra i referenti istituzionali dell’iniziativa il Sindaco di Santa Marinella Alessio Manuelli e la Consigliera delegata alla Cultura Giovanna Caratelli. Il festival si svolge presso il Porticciolo di Santa Marinella, con inizio concerti alle ore 21:00.

La foto del Festival di Santa Marinella promosso durante il Caracalla Festival Jazz&Image: