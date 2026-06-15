Comunicato stampa

CIVITAVECCHIA – Quinta e sesta serata da record per il Gran Premio del Teatro Amatoriale (GPTA), che continua a registrare una partecipazione crescente presso la Cittadella della Musica, ormai affermatasi come uno dei principali poli culturali dell’estate cittadina. Il pubblico continua a riempire gli spazi della struttura, confermando il forte interesse per la rassegna

Serata dopo serata, la Cittadella della Musica sta assumendo sempre più i connotati di un autentico teatro all’aperto, capace di accogliere compagnie provenienti da diverse regioni italiane e di offrire al pubblico spettacoli di qualità in una cornice suggestiva.

Un percorso di crescita che porta la firma di Annibale Izzo, organizzatore artistico e referente della Federazione Italiana delle Arti e del Teatro, dell’Assessore alla Cultura Stefania Tinti, degli uffici comunali e dell’intero staff organizzativo, il cui impegno sta contribuendo a rendere la Cittadella della Musica sempre più attrattiva.

Nella serata di sabato 13 luglio, il Piemonte è salito sul palco con “American Shitting”, spettacolo scritto e diretto da Luigi Mariano Di Carluccio e portato in scena dalla compagnia Gli Illegali BlogAL APS.

Un testo contemporaneo e raffinato, sospeso tra ambizione, fragilità e ironia, che mette al centro il confronto tra due donne forti e disincantate impegnate in un serrato duello psicologico fatto di parole taglienti, alleanze mutevoli e strategie di sopravvivenza. Una rappresentazione intensa che ha saputo stimolare riflessioni sulle differenze, sulle identità e sulle dinamiche sociali contemporanee, raccontando una realtà fatta di normalità quotidiana ma anche di compromessi spesso dolorosi.

Nella serata successiva, domenica 14 luglio, è stata invece la volta della Regione Abruzzo con la brillante commedia “Che scé benedette sti badante”, scritta da Giancarlo Verdecchia. Ambientata all’interno di una tipica famiglia abruzzese alle prese con difficoltà economiche e problemi di salute, la commedia racconta con ironia le vicende che prendono avvio dalla decisione di assumere una badante.

Da quel momento si susseguono situazioni esilaranti, equivoci e battute che hanno conquistato il pubblico presente. Le numerose gag, unite a un ritmo narrativo brillante e coinvolgente, hanno trasformato la serata in un autentico momento di svago, regalando risate e leggerezza agli spettatori che hanno gremito la platea della Cittadella della Musica.

“La risposta sempre più calorosa del pubblico costituisce il riconoscimento più importante per quanti stanno lavorando affinché la Cittadella della Musica diventi un prestigioso palcoscenico sotto le stelle, un luogo di incontro e condivisione dove il teatro si conferma strumento di crescita culturale e aggregazione sociale.” Ha dichiarato l’assessora alla Cultura e Vicesindaca Stefania Tinti.