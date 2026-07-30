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Sabato a Campo di Mare giornata di pulizia volontaria della spiaggia

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locandina pulizia della spiaggia

Comunicato stampa

Appuntamento per sabato 1°Agosto vicino l’area kite del Lungomare dei Navigatori Etruschi

“Una giornata per il mare, per la tutela delle nostre spiagge e per l’ambiente. Un’iniziativa importante che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali, anche perché viene promossa da un gruppo di nostri concittadini che amano il territorio, ai quali rivolgo i miei più calorosi complimenti per aver proposto questa nuova giornata di pulizia volontaria”. Così Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri annuncia l’appuntamento con la “Giornata di Pulizia della Spiaggia Volontaria” organizzata a Campo di Mare per sabato 1° agosto a partire dalle ore 08:30

“Punto di ritrovo – ha aggiunto Alessandro Gnazi – sarà lo spazio adiacente l’area Kite, davanti la panchina ‘Red passion’ alla fine del Lungomare dei Navigatori Etruschi. Con l’occasione ritengo doveroso ringraziare non soltanto questo gruppo di nostri concittadini, ma anche tutte le Associazioni ambientaliste del territorio per il grande lavoro che continuamente svolgono lungo le nostre coste, sempre presenti nelle attività di conservazione e valorizzazione del nostro territorio”.

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