ESTATE: gli appuntamenti della settimana a Bracciano

Dal profilo Facebook del comune di Bracciano
Prosegue l’estate degli eventi promossi dal Comune di Bracciano con un calendario di appuntamenti dedicati a cinema e musica.
Venerdì 31 luglio – ore 21.00
Secondo appuntamento con Cinema sotto le Stelle nel Giardino di via Cavour, dietro l’Ufficio Postale, dopo il successo della serata inaugurale della scorsa settimana.
In programma il film “Un mondo a parte” di Riccardo Milani.
La rassegna, promossa dal Comune di Bracciano in collaborazione con Marco Rizzuto e con il supporto dell’Associazione GASP, proseguirà nelle prossime settimane secondo il calendario riportato in locandina.
Venerdì 31 luglio – ore 21.00
Per gli amanti della musica, il Chiostro degli Agostiniani ospiterà un nuovo appuntamento con International Guitar Night, evento promosso e realizzato dall’Associazione Generazione Musica con il contributo del Comune di Bracciano.
Sabato 1 agosto – ore 19.30
Sempre al Chiostro degli Agostiniani, appuntamento con Entroterre Festival.
Sul palco Las Simples Cosas, con il Sarita Trio: un viaggio musicale tra le atmosfere del tango, dove i confini sfumano e i ricordi si fanno canto.
Vi aspettiamo per vivere insieme un’altra settimana di cultura, musica e cinema sotto le stelle!