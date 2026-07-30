Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Droghini Edoardo, Gizzi Natale, Massari Vittorio, Trifelli Dario e Vittorini Emidio: questi i nomi dei concittadini che, con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dello scorso 18 maggio, sono stati insigniti della medaglia d’onore in qualità di internati militari italiani.

Il riconoscimento, in base alla normativa vigente, è riservato a cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nel secondo conflitto mondiale.

Le istanze relative ai cinque concittadini sono state presentate nel febbraio del 2025 con richiesta formale del Sindaco Bettarelli trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo un attento lavoro di ricerca a cura degli uffici comunali, in collaborazione con le famiglie coinvolte.

Ad oggi si è in attesa di conoscere la data della cerimonia di consegna della medaglie che probabilmente verrà calendarizzata per il prossimo 20 settembre, giornata che, dallo scorso anno, a livello nazionale, è stata dedicata proprio alla memoria degli Internati Militari Italiani. A prescindere da questo appuntamento il prossimo 4 novembre, Giornata dell’Unità nazione e delle Forze Armate, l’Amministrazione comunale ha già messo in programma una cerimonia anche qui in paese così da condividere con tutta la comunità un momento che possa avere un valore di ringraziamento, riflessione e ricordo.