Comunicato stampa

Il cantautore Avincola ha vinto la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior Album di Interprete con “Avincola canta Carella”, il progetto con cui rende omaggio a Enzo Carella, raffinato cantautore romano troppo a lungo rimasto ai margini. Il riconoscimento, assegnato dal Club Tenco e tra i più prestigiosi della canzone d’autore italiana, premia un lavoro costruito con dedizione e senza il sostegno di grandi apparati promozionali, capace di imporsi su nomi affermati della scena musicale.

È un risultato che Civitavecchia sente anche un po’ suo. Proprio l’omaggio a Carella è stato tra le proposte più apprezzate del FORTE! Festival 2026, la rassegna che l’Amministrazione comunale ha scelto di sostenere e promuovere e che ogni anno porta in città musica d’autore e ricerca artistica di qualità. Avincola, da tempo legato al festival, vi ha presentato il progetto oggi premiato con la Targa Tenco.

“Siamo felici e orgogliosi per questo straordinario riconoscimento — dichiara l’assessora alla Cultura e all’Istruzione, Tinti —. Vederlo arrivare a un artista che è stato protagonista al FORTE! Festival, una manifestazione che come Comune abbiamo voluto sostenere e promuovere, ci riempie di soddisfazione. Il lavoro di Avincola su Enzo Carella è un esempio bellissimo di come la musica possa riportare alla luce autori preziosi e ingiustamente dimenticati: è esattamente la cultura che vogliamo far vivere nella nostra città. Ad Avincola vanno le congratulazioni mie e dell’intera Amministrazione, con l’augurio di continuare a regalarci progetti così.”