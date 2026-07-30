Comunicato stampa

3 e 4 SETTEMBRE – BOSCO DI SAN CELSO – BRACCIANO

Dedicato a Gianni Rodari

Direzione artistica Fernanda Pessolano/Ti con Zero

Sarà che “in cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio”. Sarà che stiamo dalla parte del gregario, “corridore proletario, che ai campioni di mestiere deve far da cameriere”. Sarà che sappiamo come non si possa essere certi di nulla, perfino “la notte scendeva troppo in fretta: scivolò e cadde”. Sarà quel che sarà, ma non siamo falsi né avari quando ammettiamo di esserci innamorati di Gianni Rodari.

Un festival per Gianni Rodari. Per ringraziarlo e ricordarlo, per ritrovare il suo Cipollino e il suo Gelsomino, per riabbracciare il suo Giovannino Perdigiorno, i suoi sgangherati e i suoi strampalati, per mangiare una torta in cielo o giocare con una marionetta in libertà, per stare insieme con lui nel bosco. “Ascolta radiobosco / che trasmette di ramo in ramo / la musica della vita, / il suo eterno richiamo”.

Venerdì 4 e sabato 5 settembre l’associazione Ti con Zero ETS organizza la terza edizione del festival “Storie in cielo e in terra” ispirato e dedicato a Gianni Rodari, alle sue creazioni e alla sua leggerezza, per ragazzi ma anche per tutti gli altri. Un modo per volare fra teatro e letteratura, danzare fra scienza e filastrocche, giocare fra rime e indovinelli. Stavolta Fernanda Pessolano, l’anima del festival, lo organizza nel bosco di San Celso a Bracciano, dove l’aria profuma di lago e la terra sa di poesia.

Ci sarà “La notte dei pupazzi in biblioteca”, quella di Bracciano, si conquisterà il passaporto Junior del “Cammino dei Vulcani”, a tappe, si aspetterà nell’anfiteatro naturale del bosco il Teatro Verde con le sue storie all’improvviso, si camminerà di notte per un sentiero alla scoperta dei piccoli e piccolissimi inquilini degli alberi, si giocherà con la scienza e con l’arte, si ascolteranno in cuffia e sotto un albero le mille storie del cantastorie, lunghe e corte, inventate o rielaborate, fatte di risate o di paure. E ci sarà anche uno spettacolo itinerante con giovani danzatrici nel bosco. E molte altre soprese. E anche Gianni Rodari – ne siamo certi – ne sarebbe stato conquistato. “Tanta gente non lo sa / e dunque non se ne cruccia: / la vita la butta via / e mangia soltanto la buccia”.

Storie in cielo e in terra è un’idea di Fernanda Pessolano, a cura di Ti con Zero, ha il patrocinio del comune di Bracciano e del Parco regionale naturale Bracciano Martignano, gode della preziosa collaborazione del Teatro Verde di Roma e Taxa, divulgazione scientifica.

Presto il programma e tutte le collaborazioni