Comunicato stampa

Dall’ 11 agosto e per tutto il mese il nuovo concept di Beach Arena trasformerà il lungomare in un villaggio dello sport in spiaggia. In programma attività gratuite, eventi, ospiti d’eccezione e la partecipazione straordinaria di ex campioni del calcio di serie A insieme ad atleti professionisti del beach volley, foot volley, beach tennis.

A Ladispoli, città dello sport, è il caso di dire che, come recita lo slogan, “Lo sport non va in vacanza!”, e con questo nuovo progetto l’agosto 2026 si animerà sul lungomare cittadino con la Beach Arena dedicata non solo allo sport, ma anche al benessere e all’inclusione.

L’iniziativa prevede la realizzazione di un villaggio sportivo sulla spiaggia libera attigua al DLF nella Quale saranno allestiti due campi regolamentari per beach volley, foot volley e beach tennis, tribune per il pubblico, gazebo e spazi dedicati alle attività, dove cittadini e turisti potranno praticare gratuitamente diverse discipline sportive sotto la supervisione di personale qualificato dell’organizzazione esperta nel settore quale la ASD beach tennis e sport forte della bella esperienza dello scorso anno.

Dall’11 al 30 agosto la Beach Arena sarà aperta ogni giorno ed anche di sera grazie alla prevista illuminazione notturna, con attività gratuite dedicate a tutte le età. Il programma culminerà nel weekend finale con il Beach Volley Day di venerdì 28 agosto, il Foot Volley Day di sabato 29 agosto e, domenica 30 agosto, una giornata di spettacolo con esibizioni, mini tornei tra pubblico e ospiti, premiazioni insieme agli ex protagonisti del calcio italiano.

Tra gli ospiti annunciati figurano nomi ben noti alle cronache calcistiche di spessore quali Christian Brocchi, Mark Iuliano, Vincenzo Iaquinta, Nicola Amoruso, Paolo Di Canio, Christian Panucci e Nicola Ventola, mentre la conduzione sarà affidata alla presentatrice e madrina Chiara Giuffrida.

“Con questa iniziativa confermiamo la volontà di investire in eventi di qualità che uniscono sport, turismo e socialità, rafforzando l’identità di Ladispoli come Città dello Sport”, ha detto il sindaco Alessandro Grando, “per questo ringrazio il consigliere Stefano Fierli, il delegato allo Sport Fabio Ciampa e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa manifestazione, che arricchisce il calendario degli eventi estivi e offre un’importante occasione di promozione per la nostra città”.

“Con il Ladispoli Summer Sport vogliamo costruire un appuntamento capace di unire il territorio e i tanti protagonisti dello sport anche italiano in un’unica grande manifestazione aperta a tutti per trasmettere valori sani in una comunità che migliora anche grazie ai valori dello sport e del Fair play. Sarà un’occasione per far conoscere le discipline sulla sabbia, coinvolgere giovani e famiglie e promuovere Ladispoli come punto di riferimento nazionale per gli eventi sportivi estivi”, dichiara Stefano Fierli, consigliere comunale e delegato ai rapporti con le federazioni sportive.

Sulla stessa lunghezza d’onda il delegato allo Sport Fabio Ciampa, che sottolinea il valore dell’iniziativa: “Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di aggregazione e inclusione. Con questa manifestazione vogliamo offrire ai cittadini e ai tanti turisti presenti sul nostro litorale un mese di attività gratuite, spettacolo e partecipazione, valorizzando gli impianti anche temporanei e creando un evento destinato a diventare un punto di riferimento dell’estate ladispolana.”

Il progetto punta a trasformare il lungomare in una vera e propria arena dello sport, con un calendario di eventi pensato per coinvolgere residenti, visitatori, associazioni sportive e appassionati, rafforzando l’immagine di Ladispoli come città dinamica, accogliente e sempre più orientata alla promozione dello sport estivo e del turismo sportivo.