Comunicato stampa

Continua con un nuovo appuntamento la quinta edizione della rassegna estiva “E…state in Giardino”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia. Nella serata di domani, venerdì 31 luglio alle ore 21.00, il Giardino della Cittadella della Musica ospiterà “Napul’è”, uno spettacolo dedicato alla grande tradizione della canzone napoletana.

Tramite la musica, il canto e danza, lo spettacolo condurrà il pubblico in un viaggio emozionante nella storia e nell’anima di Napoli, ripercorrendo i grandi classici della tradizione partenopea fino alle sonorità più moderne e intense di Pino Daniele. Sarà un omaggio ad una cultura musicale che continua ad emozionare intere generazioni, celebrando il fascino, l’identità e la vitalità di una città senza tempo. «La rassegna “E…state in Giardino” continua a proporre spettacoli di qualità, capaci di valorizzare generi e tradizioni differenti e di coinvolgere un pubblico sempre più numeroso. “Napul’è” rappresenta un appuntamento di grande suggestione, che saprà unire musica, emozione e cultura in una serata dedicata ad una delle tradizioni artistiche più amate del nostro Paese. Desidero ringraziare il direttore artistico Felice Tazzini per il lavoro svolto nella costruzione del cartellone e gli Uffici dell’Assessorato alla Cultura, il cui incessante lavoro sta rendendo possibile la realizzazione di questa importante rassegna estiva». A dichiararlo è l’Assessora alla Cultura, Stefania Tinti. Dopo gli apprezzati appuntamenti che hanno caratterizzato le scorse settimane, “E…state in Giardino” continua così il proprio percorso, confermandosi un punto di riferimento dell’estate culturale cittadina, nonché offrendo occasioni di incontro, di spettacolo e di condivisione aperte a tutta la comunità. Appuntamento fissato per venerdì 31 luglio, alle ore 21.00, presso il Giardino della Cittadella della Musica di Civitavecchia.

Continua con un nuovo appuntamento la quinta edizione della rassegna estiva “E…state in Giardino”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia. Nella serata di domani, venerdì 31 luglio alle ore 21.00, il Giardino della Cittadella della Musica ospiterà “Napul’è”, uno spettacolo dedicato alla grande tradizione della canzone napoletana.

Tramite la musica, il canto e danza, lo spettacolo condurrà il pubblico in un viaggio emozionante nella storia e nell’anima di Napoli, ripercorrendo i grandi classici della tradizione partenopea fino alle sonorità più moderne e intense di Pino Daniele. Sarà un omaggio ad una cultura musicale che continua ad emozionare intere generazioni, celebrando il fascino, l’identità e la vitalità di una città senza tempo.

«La rassegna “E…state in Giardino” continua a proporre spettacoli di qualità, capaci di valorizzare generi e tradizioni differenti e di coinvolgere un pubblico sempre più numeroso. “Napul’è” rappresenta un appuntamento di grande suggestione, che saprà unire musica, emozione e cultura in una serata dedicata ad una delle tradizioni artistiche più amate del nostro Paese. Desidero ringraziare il direttore artistico Felice Tazzini per il lavoro svolto nella costruzione del cartellone e gli Uffici dell’Assessorato alla Cultura, il cui incessante lavoro sta rendendo possibile la realizzazione di questa importante rassegna estiva». A dichiararlo è l’Assessora alla Cultura, Stefania Tinti.

Dopo gli apprezzati appuntamenti che hanno caratterizzato le scorse settimane, “E…state in Giardino” continua così il proprio percorso, confermandosi un punto di riferimento dell’estate culturale cittadina, nonché offrendo occasioni di incontro, di spettacolo e di condivisione aperte a tutta la comunità.

Appuntamento fissato per venerdì 31 luglio, alle ore 21.00, presso il Giardino della Cittadella della Musica di Civitavecchia.