Comunicato stampa

“RICONOSCIMENTO LAVORO SU ANALISI E NUOVI MEDIA”

Il Founding Partner di Liberi Network, Emanuele Migliaccio, è stato inserito nella classifica Fortune Italia 40Under40, che ogni anno seleziona quaranta giovani capaci di distinguersi nei rispettivi ambiti professionali.

“Il riconoscimento rappresenta un’importante conferma del nostro lavoro, con cui vogliamo connettere competenze e visioni unite da un obiettivo comune”, affermano in una nota gli esponenti della piattaforma specializzata in ricerca, analisi e consulenza sulla comunicazione politica Liberi Network, “fare rete tra i nuovi media online, sui quali oggi tantissimi giovani si informano, e analizzare la comunicazione di politici e aziende con un approccio basato sui dati ma accessibile a tutti. Questo momento rappresenta un grande traguardo per la nostra realtà, che in questi mesi ha anche contribuito alla promozione di eventi che potessero mettere in rete i giovani talenti e alcune delle piattaforme media di informazione più seguite d’Italia. Serve continuare a rafforzare questo network per permettere a queste realtà di informazione emergenti di poter essere credibili in un Paese in cui ancora c’è molta difficoltà a riconoscere l’importanza e regolamentare al meglio i media online”,

Nato a marzo 2025, Liberi Network, che ha sede a Roma, ha costruito la propria identità attorno all’analisi dei dati social e istituzionali degli amministratori italiani, con report periodici come quelli dedicati alla presenza digitale dei sindaci. Nel 2026 ha raggiunto 17 professionisti interni, una crescita del 171% sulle piattaforme social e oltre 40 collaborazioni attivate con partiti, movimenti e testate.