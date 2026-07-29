Riceviamo e pubblichiamo

Per tutto il mese di agosto, nelle principali aree di interesse turistico della Capitale, sarà affissa “A PIEDI È PIÙ BELLO”, la campagna di sensibilizzazione promossa dal consigliere di Roma Capitale e consigliere delegato della Città metropolitana di Roma Capitale all’Ambiente, alla Transizione ecologica, alle Aree protette e alla Tutela degli animali, Rocco Ferraro, realizzata in italiano e in inglese e ideata, progettata e finanziata interamente con risorse personali, senza alcun utilizzo di fondi pubblici.

L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice ma concreto: invitare cittadini e turisti a riscoprire Roma camminando, scegliendo un modo più autentico, sostenibile e rispettoso di vivere la città, rinunciando all’utilizzo delle botticelle trainate da cavalli.

L’obiettivo non è soltanto informare, ma contribuire a cambiare una cultura che considera ancora gli animali un mezzo di trasporto per finalità turistiche. Una visione che, nel 2026, non può più appartenere a una Capitale europea moderna, attenta al benessere animale e alla qualità dell’esperienza offerta ai propri visitatori.

La campagna si inserisce inoltre in un momento particolarmente significativo sul piano istituzionale: proprio oggi , alla Camera dei Deputati, sarà infatti presentata la proposta di legge promossa dall’on. Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, insieme agli onorevoli Francesco Emilio Borrelli e Sergio Costa, con l’obiettivo di mettere definitivamente fine all’utilizzo delle botticelle nelle città italiane. Un’iniziativa legislativa che rappresenta un importante passo avanti verso un modello di mobilità turistica sempre più rispettoso del benessere animale.

Attraverso immagini e messaggi chiari, la campagna ricorda che i cavalli impiegati nel trasporto turistico affrontano quotidianamente il caldo, il traffico, il rumore e lo stress, proponendo un’alternativa che valorizza ancora di più l’esperienza di chi visita la Capitale.

Lo slogan “A PIEDI È PIÙ BELLO” racchiude il senso dell’iniziativa: Roma è una città unica al mondo e il modo migliore per scoprirla è passeggiando tra le sue strade, le sue piazze e i suoi monumenti, con rispetto per gli animali, per l’ambiente e per la stessa bellezza della città.

“Questa non è una campagna contro qualcuno – dichiara Rocco Ferraro – ma un invito alla consapevolezza. Ogni turista e ogni cittadino possono contribuire, con una scelta semplice, a promuovere un modello di visita più rispettoso degli animali e della città. Roma è un museo a cielo aperto e il modo migliore per conoscerla è camminando, osservandola e vivendola con i propri tempi. Ho voluto ideare, realizzare e finanziare personalmente questa iniziativa perché credo che chi ricopre un incarico pubblico non debba limitarsi ad amministrare, ma debba essere prima di tutto un cittadino che dà il buon esempio. Sono convinto che il senso civico si eserciti anche attraverso iniziative concrete. Se vogliamo chiedere ai cittadini di cambiare alcune abitudini, dobbiamo essere noi amministratori i primi a dare l’esempio, mettendoci la faccia, il tempo e, quando necessario, anche risorse personali.

È anche per questo che, come consigliere delegato della Città metropolitana di Roma Capitale all’Ambiente, alla Transizione ecologica, alle Aree protette e alla Tutela degli animali, considero un dovere promuovere una cultura del rispetto verso gli animali e della sostenibilità. Ho scelto di renderla bilingue proprio per parlare direttamente anche ai milioni di visitatori stranieri che ogni anno arrivano nella nostra città e che spesso non conoscono la realtà delle botticelle. Sensibilizzare significa offrire un’opportunità di riflessione e lasciare che ciascuno scelga consapevolmente il modo in cui vivere Roma”.

Ferraro conclude con una riflessione politica:

“Accolgo con favore la proposta di legge che sarà presentata quest’oggi alla Camera dall’on. Patrizia Prestipino, che da anni porta avanti con determinazione la battaglia per il superamento delle botticelle e che oggi svolge anche il ruolo di Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, insieme agli onorevoli Francesco Emilio Borrelli e Sergio Costa. Mi auguro che il Parlamento sappia cogliere questa occasione storica e approvare una norma che metta definitivamente fine all’utilizzo dei cavalli per il trasporto turistico nelle nostre città. Nel 2026 continuare a trainare carrozze con i cavalli nel cuore della Capitale è una pratica che appartiene al passato, non al futuro. Spero sinceramente che questa sia l’ultima estate in cui sia necessario finanziare personalmente una campagna di sensibilizzazione come questa e che il Parlamento, partendo proprio dalla proposta di legge presentata in queste ore, abbia il coraggio di scegliere definitivamente il rispetto degli animali, archiviando una pratica ormai incompatibile con una società moderna.”

La campagna “A PIEDI È PIÙ BELLO” resterà esposta per tutto il mese di agosto in alcune delle principali aree di interesse turistico di Roma, con l’obiettivo di raggiungere migliaia di cittadini e visitatori italiani e stranieri e promuovere un’idea di turismo più moderna, responsabile e rispettosa degli animali.