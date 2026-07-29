fondazione sviluppo sostenibile

17 settembre | Roma- Associazione Civita
Finance, Business and Natural Capital: integrare la biodiversità nelle strategie economiche per una transizione nature-positive
Per approfondire il rapporto tra economia e Capitale Naturale, il Nature Positive Network – iniziativa promossa da Fondazione e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po – e l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, organizzano un evento in lingua inglese che riunirà rappresentanti del mondo delle imprese, della finanza, della ricerca e delle istituzioni.