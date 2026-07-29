fondazione sviluppo sostenibile

10 dicembre | Milano – Corriere della Sera Conferenza Nazionale dell’Industria del Riciclo in Italia La Conferenza 2026, promossa dalla Fondazione in collaborazione con il CONAI e con la media partnership di Pianeta2030, mensile del Corriere della Sera, si svolgerà a Milano il 10 dicembre. Sarà presentato il Rapporto “Il Riciclo in Italia 2026”, realizzato con le 19 filiere industriali e accompagnato dall’aggiornamento della piattaforma ricicloinitalia.it, che consente di esplorare dati e tendenze del settore. scopri l’appuntamento