Comunicato stampa

Prosegue con un grande afflusso di pubblico la quinta edizione della rassegna estiva “E…state in Giardino”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia. Nella serata di ieri, martedì 28 luglio, il Giardino della Cittadella della Musica ha riscontrato il tutto esaurito per l’esibizione di Coky Ricciolino and the Ciribiribin Italian Swing Orchestra, confermando ancora una volta il crescente interesse che la manifestazione continua a riscuotere.

Protagonista della serata è stato Coky Ricciolino, cantante e attore recentemente impegnato anche in produzioni televisive nazionali, quali il programma Paradise di Pascal Vicedomini su Rai 2, nonché reduce dall’esibizione al festival internazionale Los Angeles, Italia 2026 di Hollywood. Accompagnato dalla Ciribiribin Italian Swing Orchestra – composta da Andrea Tardioli al clarinetto e sax tenore, da Emiliano Begni al pianoforte, da Flavia Ostini al contrabbasso e da Antonio Donatone alla batteria – ha proposto uno spettacolo dedicato allo swing italiano e ai grandi classici della canzone d’autore, reinterpretati con arrangiamenti che hanno saputo coniugare l’eleganza alla qualità musicale e al coinvolgimento.

Il concerto ha trasportato il pubblico in un viaggio mediante alcune delle pagine più celebri della musica italiana, alternando brani intramontabili a momenti di improvvisazione strumentale particolarmente apprezzati dagli spettatori. L’atmosfera della serata è stata caratterizzata da una partecipazione costante del pubblico, che ha seguito con entusiasmo l’esibizione, accompagnando molti dei brani con tanto di applausi e di cori spontanei.

«Anche questo appuntamento di “E…state in Giardino” ha registrato un’ottima partecipazione, confermando il forte interesse che la cittadinanza continua a dimostrare nei confronti della nostra proposta culturale. La serata con Coky Ricciolino and the Ciribiribin ha regalato momenti di grande qualità artistica e di autentico coinvolgimento, contribuendo a rendere ancora più ricca un’edizione che sta offrendo risultati davvero positivi. Desidero rinnovare il mio ringraziamento al direttore artistico, Felice Tazzini, per il prezioso lavoro svolto nella costruzione del cartellone e, contestualmente, agli Uffici dell’Assessorato alla Cultura, che con impegno, con professionalità e con immensa dedizione garantiscono la riuscita di ogni appuntamento della rassegna». Lo dichiara l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti.

Il successo della serata dedicata allo swing italiano rappresenta un’ulteriore conferma del valore della rassegna “E…state in Giardino”, che continua a proporre artisti di riconosciuto livello e spettacoli capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo. Il calendario della manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con nuovi appuntamenti, offrendo ulteriori occasioni di incontro, di cultura e di intrattenimento per tutta la città.