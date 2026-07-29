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Scuolabus Ladispoli, da quest’anno iscrizioni online anche con Carta d’identità elettronica

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Ladispoli

Comunicato stampa

Il Comune di Ladispoli informa i cittadini che, a partire da quest’anno, sarà possibile effettuare l’iscrizione online al servizio di trasporto scolastico utilizzando non solo lo SPID, ma anche la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’introduzione della possibilità di accedere tramite CIE rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali, offrendo alle famiglie uno strumento in più per completare la procedura in modo semplice, veloce e sicuro.

“Abbiamo lavorato per rendere il servizio sempre più accessibile ai cittadini – dichiara Donatella Sepe, responsabile del servizio scuolabus della Flavia Servizi –. L’accesso anche tramite Carta d’Identità Elettronica amplia le possibilità di utilizzo della piattaforma online, consentendo alle famiglie di scegliere la modalità di autenticazione più comoda. Il nostro obiettivo è semplificare le procedure amministrative e garantire un servizio efficiente fin dal momento dell’iscrizione”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

“Prosegue il percorso di innovazione e digitalizzazione dell’Ente – afferma il sindaco Grando –. Mettere a disposizione dei cittadini servizi online sempre più moderni e intuitivi significa migliorare il rapporto tra amministrazione e utenti, riducendo tempi e semplificando gli adempimenti. L’estensione dell’accesso tramite Carta d’Identità Elettronica è un ulteriore tassello di un processo che punta a rendere il Comune sempre più vicino alle esigenze delle famiglie”.

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