Comunicato stampa

Un risultato straordinario che riempie d’orgoglio tutta la nostra città. Le atlete della ASD Debby Roller Team hanno scritto una pagina di storia ai Campionati Europei di Pattinaggio Velocità 2026, disputati a Cardano al Campo, conquistando ben 4 medaglie d’oro e 1 d’argento con la maglia della Nazionale italiana.

Protagonista assoluta è stata Alice Zorzi, autentico talento cresciuto nel vivaio Debby Roller Team, che al suo primo Europeo nella categoria Youth ha conquistato 3 medaglie d’oro e 1 d’argento, diventando l’unica atleta dell’intera manifestazione a salire sul podio sia nelle gare di velocità che in quelle di lunga distanza.

Splendida anche la prova di Emili Cani, che ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 3.000 metri, contribuendo al trionfo dell’Italia e dimostrando ancora una volta il suo enorme valore.

Un successo che premia il lavoro del coach Andrea Farris, dello staff tecnico della Debby Roller Team, delle famiglie e di tutti coloro che ogni giorno investono passione, competenza e sacrificio nella crescita di questi giovani campioni.

Stefano Fierli, consigliere delegato ai rapporti con gli Enti e le Federazioni sportive, dichiara: “Siamo orgogliosi di quanto continua a fare la ASD Debby Roller Team e soprattutto onorati di poter vantare eccellenze che portano il nome della nostra città sul tetto d’Europa. Un grazie speciale agli istruttori per il loro impegno, la loro dedizione e la passione con cui fanno crescere questi straordinari atleti. Come Amministrazione stiamo lavorando per offrire sempre più spazi e opportunità a queste eccellenze”.

Fabio Ciampa, delegato allo Sport, aggiunge: “Le imprese di Alice ed Emili sono motivo di grande orgoglio per Ladispoli. Dietro questi successi ci sono anni di sacrifici, allenamenti e passione, oltre al lavoro straordinario della Debby Roller Team e del suo staff. A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo alle nostre campionesse, ai tecnici e alle loro famiglie le più sentite congratulazioni, con l’augurio che questo sia solo l’inizio di una carriera ricca di soddisfazioni”.