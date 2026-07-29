Comunicato stampa

Giulia Colace conquista il titolo di Miss Miluna Lazio 2026 nella seconda tappa del tour ospitata sul molo del lago di Bracciano

Trevignano Romano, 29 luglio 2026 – Dopo il grande successo della serata inaugurale di Zagarolo, il tour di “Lazio, la Bellezza del Talento” ha fatto tappa ieri sera a Trevignano Romano, che anche quest’anno ha accolto uno degli appuntamenti del progetto promosso dalla Regione Lazio, curato da Lazio Innova e realizzato nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, nato per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio e offrire concrete opportunità di crescita ai giovani nei settori della moda, del cinema, della musica, del teatro, della comunicazione e dello spettacolo.

La suggestiva cornice del molo di Trevignano Romano, affacciato sul lago di Bracciano, è diventata il palcoscenico di una serata che ha saputo intrecciare spettacolo, alta formazione, moda e promozione del territorio, confermando la forza di un format capace di mettere in rete istituzioni, enti di formazione e amministrazioni locali con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del Lazio.

Moda e creatività hanno preso forma sul molo di Trevignano Romano attraverso le creazioni della Maiani Accademia Moda, protagoniste di una passerella che ha entusiasmato il pubblico con la collezione “Bianco Contaminato” e con una selezione di abiti appartenenti alle collezioni storiche dell’Accademia. A interpretarli sono state le 30 concorrenti in gara per il titolo di Miss Miluna Lazio 2026, trasformando la passerella in un racconto di eleganza, ricerca stilistica e formazione.

Il valore dell’alta formazione è stato raccontato anche attraverso le esibizioni di Martina De Santis, diplomata nella sezione Canto dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, e di Tiziana Di Tella, attrice diplomata nella sezione Teatro della stessa istituzione, due giovani artiste che hanno portato sul palco il talento e le competenze maturate nel loro percorso formativo.

Alla manifestazione ha preso parte il vicesindaco di Trevignano Romano, Luca Galloni, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, confermando il valore della collaborazione tra il territorio e un progetto che promuove il Lazio attraverso la cultura, lo spettacolo e la formazione. Madrina della serata è stata ancora una volta Martina Sambucini, Miss Italia 2020, la cui presenza ha impreziosito uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Momento culminante della serata è stata l’assegnazione della fascia di Miss Miluna Lazio 2026, conquistata dalla ventiquattrenne Giulia Colace, romana di Centocelle, laureata in Psicologia Forense, che ha saputo distinguersi per eleganza, stile e personalità. La vittoria le garantisce l’accesso alle Prefinali Nazionali dell’87ª edizione di Miss Italia, aggiungendo un nuovo importante traguardo al proprio percorso nel concorso.

La manifestazione ha confermato ancora una volta la propria vocazione a raccontare il Lazio attraverso un linguaggio capace di unire spettacolo, cultura e formazione, valorizzando luoghi di straordinaria bellezza e offrendo ai giovani concrete occasioni di crescita e visibilità.

Ha condotto la serata Margherita Praticò, agente regionale di Miss Italia Lazio, con la regia di Mario Gori.

Dopo le tappe di Zagarolo e Trevignano Romano, il tour di “Lazio, la Bellezza del Talento” proseguirà sabato 1° agosto ad Arcinazzo Romano, per poi raggiungere Fondi e San Felice Circeo, continuando il suo viaggio nei luoghi simbolo della Regione Lazio per promuovere il talento, la formazione e le eccellenze del territorio.

La serata di Trevignano Romano sarà trasmessa giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 21.00, su Lazio TV, canale 13 del digitale terrestre, permettendo al pubblico di rivivere una serata che ha saputo coniugare eleganza, spettacolo, alta formazione e promozione del territorio nella splendida cornice del lago di Bracciano.