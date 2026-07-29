Comunicato stampa

Sono 115 i Comuni finanziati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale grazie al bando destinato a sostenere iniziative volte a valorizzare i territori, rafforzare il tessuto sociale e promuovere le eccellenze locali.

Il bando, che destina un milione di euro per realizzare eventi e progetti dedicati alla promozione economica, sociale e culturale delle comunità, oltre che alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, punta a trasformare le peculiarità dei singoli Comuni dell’area metropolitana di Roma Capitale in una rete di opportunità, facendo leva sulle identità locali per sostenere un modello di turismo diffuso e di sviluppo dell’intero territorio.

“Attraverso questa iniziativa – ha spiegato il Sindaco Metropolitano, Roberto Gualtieri – investiamo nella promozione di proposte culturali e sociali, riconoscendo ai Comuni il ruolo centrale che svolgono nel rafforzare il senso di comunità, valorizzando le identità, le tradizioni e le eccellenze locali. Ogni progetto rappresenta un tassello di un mosaico più ampio, dove cultura, tradizione, solidarietà e innovazione si intrecciano per rafforzare il senso di comunità e rendere i territori sempre più attrattivi. Un ringraziamento per questo lavoro va agli uffici della Città Metropolitana, al vicesindaco Pierluigi Sanna con delega al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali e a Tiziana Biolghini, Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Cultura”.