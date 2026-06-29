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RITORNA LA RASSEGNA ESTIVA AL TMF!

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Concerto TMF Canale

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 2 luglio parte il nostro primo appuntamento all’aperto nel suggestivo cortile del Teatro Maurizio Fiorani! Ospiti della serata: I Cantori in Terra di Lavoro!

Preparatevi a una vera festa di suoni travolgenti. Ascolteremo la grande tradizione musicale popolare italiana — tra ballate, tarantelle e pizziche — interamente rivisitata in una coinvolgente chiave contemporanea.

Cultura, ritmo e tanta energia sotto le stelle! E dopo il concerto? Restiamo insieme!

Il TMF è felice di offrirvi un allegro convivio a fine serata con le nostre squisite penne all’arrabbiata e un buon bicchiere di vino rosso!

Quando: Giovedì 2 luglio 2026

Ora: Ore 21:00

Dove: Cortile del TMF – TMF Teatro Maurizio Fiorani

La prenotazione è gradita! Riserva il tuo posto ai numeri: 380 462 0311 e 328 674 8785

Non mancare, ti aspettiamo per fare festa insieme!

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