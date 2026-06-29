Riceviamo e pubblichiamo
Giovedì 2 luglio parte il nostro primo appuntamento all’aperto nel suggestivo cortile del Teatro Maurizio Fiorani! Ospiti della serata: I Cantori in Terra di Lavoro!
Preparatevi a una vera festa di suoni travolgenti. Ascolteremo la grande tradizione musicale popolare italiana — tra ballate, tarantelle e pizziche — interamente rivisitata in una coinvolgente chiave contemporanea.
Cultura, ritmo e tanta energia sotto le stelle! E dopo il concerto? Restiamo insieme!
Il TMF è felice di offrirvi un allegro convivio a fine serata con le nostre squisite penne all’arrabbiata e un buon bicchiere di vino rosso!
Quando: Giovedì 2 luglio 2026
Ora: Ore 21:00
Dove: Cortile del TMF – TMF Teatro Maurizio Fiorani
La prenotazione è gradita! Riserva il tuo posto ai numeri: 380 462 0311 e 328 674 8785
Non mancare, ti aspettiamo per fare festa insieme!