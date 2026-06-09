Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
Domenica 14 Giugno Michele Ascolese e Daniela Colace ci guideranno in un viaggio fatto di musica, parole e ricordi. Un rito collettivo che accompagnerà i presenti alla riscoperta della bellezza e della fragilità del mondo che abitiamo.
Sotto le arcate dell’acquedotto dell’antica Monterano, le loro armonie di voce e chitarra creeranno un’atmosfera intensa e profonda, capace di toccare corde intime dell’anima.
Un’occasione per condividere un’esperienza autentica in un luogo magico.
EVENTO GRATUITO, inserito nel ricco calendario di eventi “Monterano Vive”, inserito nel progetto cofinanziato dalla Regione Lazio “Monterano terra di cinema: là dove nascono i sogni
Anteprima al linK:
https://www.facebook.com/reel/2064833567434979