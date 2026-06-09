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PER LA RASSEGNA “MONTERANO VIVE”, IL 14 GIUGNO I “RACCONTI DELLA TERRA”

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Domenica 14 Giugno Michele Ascolese e Daniela Colace ci guideranno in un viaggio fatto di musica, parole e ricordi. Un rito collettivo che accompagnerà i presenti alla riscoperta della bellezza e della fragilità del mondo che abitiamo.
Sotto le arcate dell’acquedotto dell’antica Monterano, le loro armonie di voce e chitarra creeranno un’atmosfera intensa e profonda, capace di toccare corde intime dell’anima.
Un’occasione per condividere un’esperienza autentica in un luogo magico.
EVENTO GRATUITO, inserito nel ricco calendario di eventi “Monterano Vive”, inserito nel progetto cofinanziato dalla Regione Lazio “Monterano terra di cinema: là dove nascono i sogni

 

Anteprima al linK:

https://www.facebook.com/reel/2064833567434979

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