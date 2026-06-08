Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 13 giugno 2026 le comunità di Oriolo Romano, Canale Monterano e Manziana saranno protagoniste della Marcia della Pace, iniziativa proposta dalla Fondazione PerugiaAssisi per la Cultura della Pace, sarà la 77 tappa nel percorso del Giro d’Italia per la Pace. L’evento è nato per promuovere in tutto il territorio nazionale I valori della convivenza, della solidarietà e del dialogo tra i popoli.

La giornata si aprirà alle ore 11.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Manziana con un momento istituzionale che vedrà la partecipazione dei Sindaci dei tre Comuni, l’accensione della Lampada della Pace, letture di Luigia De Michele. Interverranno inoltre Pier Paolo Baretta, componente del Coordinamento Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, e in collegamento Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiaAssisi per la Cultura della Pace.

Nel pomeriggio prenderà il via la marcia con tre percorsi che attraverseranno i territori

comunali, accompagnati da momenti musicali e letture pubbliche.

Di seguito gli appuntamenti.

Ore 16.00 Oriolo Romano al Convento S.Antonio da Padova

Ore 17.15 Montevirginio P.zza S.Egidio

Ore 18.30 Manziana Via Prati del Ponte

I partecipanti confluiranno a Manziana, dove la manifestazione si concluderà in Piazza Tommaso Tittoni alle 19.30 con un appuntamento finale dedicato alla riflessione, alla cultura della pace e alla partecipazione civica.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, di fronte ai conflitti che segnano il nostro tempo, sia necessario riaffermare con forza il valore della pace come responsabilità collettiva. Come ricorda il messaggio che accompagna la manifestazione: “Per difendere la pace, dobbiamo assumerci la responsabilità della pace.”

La Marcia della Pace 2026 rappresenta un’occasione concreta per cittadini, associazioni, istituzioni e realtà del territorio di ritrovarsi insieme in un percorso comune di dialogo, solidarietà e impegno civile.

Per informazioni e adesioni:

Comitato Marcia della Pace 2026

e-mail: marciapace26@libero.it

tel. 377 5593300 – 335 7825456

Ufficio Stampa – Marcia della Pace 2026

Oriolo Romano – Canale Monterano – Manziana