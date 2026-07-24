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TRASPORTI: CASU (PD), LEGA SPECULA SU MORTE DEL CAPOTRENO, RISPETTI LA VERITÀ E CHI HA PERSO LA VITA

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Andrea Casu

Comunicato stampa

“Certo che abbiamo manifestato per Alessandro Ambrosio, il 7 gennaio a Bologna al fianco del Sindaco Lepore per esprimere subito tutta la nostra vicinanza alla famiglia, ai colleghi e alla città. Carico anche qui le immagini che abbiamo pubblicato sui social dopo il corteo così anche gli esponenti della destra che hanno condiviso questo post possono rendersi conto da soli di quanto stanno cadendo in basso con le loro speculazioni seriali. Se non avete rispetto per la verità, dimostratelo perlomeno nei confronti di chi ha perso la vita”.
Così Andrea Casu, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato del Partito Democratico, replica alla Lega che, attraverso i propri canali social, ha rilanciato un frammento della trasmissione La Zanzara accusando le opposizioni di non aver ricordato né manifestato dopo la morte del capotreno Alessandro Ambrosio. Casu ha pubblicato le immagini della manifestazione del 7 gennaio a Bologna, che smentiscono le accuse del Carroccio, mostrando la presenza dei rappresentanti del Partito Democratico.
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