Dal profilo Facebook di Carmine Ferrara
La grande musica dal vivo torna protagonista giovedì 30 luglio alle ore 21.00. Sul palco del TMF Teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano salirà il progetto SPIRALE. Una formazione d’eccezione che unisce musicisti straordinari in un viaggio sonoro unico, ricco di contaminazioni e generi diversi:Peppe CaporelloGiampaolo AscoleseMichele AscoleseGiancarlo Maurino. Una serata speciale che unisce l’energia della musica alla convivialità: dopo il concerto, la serata continua insieme con penne all’arrabbiata e vino!Dove: Teatro Maurizio Fiorani – Canale MonteranoQuando: Giovedì 30 luglio 2026, ore 21.00
Info e Prenotazioni 380 462 0311