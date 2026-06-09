Comunicato stampa
Pronti per stasera?
Oggi, Martedì 9 giugno, alle ore 21:15 in Piazza Mazzini, fa tappa OperaCamion, il progetto del Teatro dell’Opera di Roma che trasforma un TIR in un palcoscenico itinerante.
In scena una coinvolgente versione de Il barbiere di Siviglia, per una serata all’insegna della musica, del divertimento e della cultura, completamente gratuita.
Piazza Mazzini, Bracciano
9 giugno 2026
Ore 21:15
Ingresso libero
Porta con te una sedia e goditi lo spettacolo sotto le stelle!