HomeEventi

“Operacamion”, l’opera arriva in piazza a Bracciano!

0
39
opera

Comunicato stampa

Pronti per stasera?

Oggi, Martedì 9 giugno, alle ore 21:15 in Piazza Mazzini, fa tappa OperaCamion, il progetto del Teatro dell’Opera di Roma che trasforma un TIR in un palcoscenico itinerante.

In scena una coinvolgente versione de Il barbiere di Siviglia, per una serata all’insegna della musica, del divertimento e della cultura, completamente gratuita.

Piazza Mazzini, Bracciano

9 giugno 2026

Ore 21:15

Ingresso libero

Porta con te una sedia e goditi lo spettacolo sotto le stelle!

Articolo precedente
PER LA RASSEGNA “MONTERANO VIVE”, IL 14 GIUGNO I “RACCONTI DELLA TERRA”

Ultimi articoli

Cultura

PER LA RASSEGNA “MONTERANO VIVE”, IL 14 GIUGNO I “RACCONTI DELLA TERRA”

Eventi

Marcia della Pace 2026: il 13 giugno Oriolo Romano, Canale Monterano e Manziana unite per la pace

Società

Comunità Energetiche Rinnovabili, il Consiglio Comunale approva l’adesione alla CER locale

Cultura

Estrò Retrò: 60 anni di arte orafa in esposizione a Bracciano al Roberto Di Costanzo Atelier

Società

Presentazione dell’accordo per la formazione professionale tra Città metropolitana di Roma Capitale e Aubay per la nuova qualifica di Operatore informatico DATA&AI

Carica altri