Comunicato stampa

LUNEDI’ 3 AGOSTO 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY

Il caso Ceuta in Spagna, che ha riacceso il dibattito sulle politiche migratorie e sulla gestione dei flussi alle frontiere, il ricordo della strage di Bologna nel 46° anniversario, le tensioni in Val di Susa e il confronto sul ddl anti maranza saranno al centro della nuova puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 3 agosto, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà i principali fatti della settimana attraverso approfondimenti, testimonianze e ospiti in studio.

Nella prima parte, con al centro i temi caldi di attualità, interverranno i giornalisti Paolo Mieli, Italo Bocchino e Antonio Padellaro.

La trasmissione tornerà sul tema delle baby gang e del ddl anti maranza. Ospiti in studio saranno la deputata del Partito Democratico, Paola De Micheli, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, il giornalista del quotidiano La Repubblica, Matteo Pucciarelli e il codirettore de “La Verità”, Massimo De Manzoni.

La puntata approfondirà inoltre gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la giornalista Ilenia Petracalvina, il biologo Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci, il criminologo Simone Borile, la content creator Francesca Bugamelli, e il consulente di Andrea Sempio, Armando Palmegiani.

Il programma è presente anche su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai