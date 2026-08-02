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DALLE CARTE ALLE VITE. 120 anni di storia dell’Università Agraria di Canale Monterano

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Dal 15 al 30 agosto 2026, la Galleria Natili di Canale Monterano ospiterà una mostra dedicata ai 120 anni dell’Università Agraria, dal 1906 a oggi.
Fotografie d’epoca, documenti originali, delibere, lettere e testimonianze ci accompagneranno in un viaggio attraverso la storia della nostra comunità: il lavoro nei campi, le macchine agricole, l’allevamento, i guardiani, i fontanili, la scuola, la sanità, la solidarietà e le tante persone che, generazione dopo generazione, hanno costruito e custodito il nostro territorio.
Non sarà soltanto una mostra di carte e immagini, ma un racconto di volti, vite, fatiche, conquiste e memoria collettiva.
Un’occasione per conoscere meglio il nostro passato, ritrovare storie familiari e comprendere quanto l’Università Agraria abbia accompagnato la crescita di Canale Monterano.
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