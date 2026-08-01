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A CANALE IL NUOVO ASILO NIDO DI PIAZZA NASSIRIYA

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andrea magagnini

Dal profilo Facebook del comune di Canale MOnterano

Proseguiamo questo viaggio nei lavori pubblici in corso nel nostro Comune con il nuovo asilo nido di Piazza Nassirya.
Qualcuno lo ricorderà come ostello comunale: 10 anni fa, all’insediamento della nostra Amministrazione, la struttura era praticamente irrecuperabile: centrale termica finita, infiltrazioni dal tetto e dai pavimenti, tubazioni andate, bagni inutilizzabili, etc. etc.
Oggi, grazie a fondi PNRR dedicati agli asili nido, l’immobile sta tornando ad essere funzionale, sicuro, pronto a dare servizi alla Comunità, oggi come asilo nido e domani chissà.
L’importante era recuperare un immobile di grande pregio… a costo zero.
Ce ne parla l’Ass. ai LLPP e Turismo Andrea Magagnini.
Il video al link sottostante
https://www.facebook.com/reel/2541356706318657
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