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Giornata mondiale dell’amicizia a Cerenova

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giornata amicizia

Comunicato stampa

Anche quest’ anno, la giornata mondiale dell’ amicizia, organizzata da Auser in collaborazione con Scuolambiente e Proloco di Marina di Cerveteri sulla spiaggia comunale Liberamente è stato un gran successo! Giochi, ricchi premi, musica e tanta allegria.. Grazie ai volontari delle associazioni organizzatrici, agli operatori della Cooperativa Sociale di Solidarietà e alla Unicoop Etruria per il contributo che ha permesso ricchi premi. 5 squadre da 5 elementi ognuna (gli Insuperabili, i Furia, gli Aironi, i Gabbiani e BKL) si sono confrontate su giochi di ricerca di oggetti, giochi di parole e travestimenti, tutto accompagnato ed introdotto da filastrocche inventate dalle volontarie Auser. A conclusione, tutti a costruire un castello di sabbia in riva al mare “senza pala né secchiello”. La squadra degli invincibili del centro diurno della Cooperativa Solidale hanno vinto il primo premio! Il girotondo finale al tramonto di un pomeriggio divertente, allegro e spensierato.

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