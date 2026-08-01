Comunicato stampa
Nell’ambito del programma di valorizzazione territoriale “Estate #ViviIParchiDeLazio”, promosso dalla Regione Lazio e dal Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano, si terrà un doppio appuntamento dedicato agli amanti della natura, dello sport all’aria aperta e della storia locale.
Il fine settimana prenderà il via la mattina di sabato 1° agosto, alle ore 10:30, con il “Martignano Kayak Tour”. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di esplorare le acque del Lago di Martignano da una prospettiva suggestiva e a impatto zero, accompagnati da personale esperto. Per informazioni e dettagli sull’attività è possibile contattare direttamente Giorgio Olivetti al numero 335 325561.
La programmazione prosegue domenica 2 agosto con un’escursione a piedi nell’ambito del ciclo “Tesori Naturali 2026”, intitolata “Alla scoperta di Pisciarelli e degli Archi di Boccalupo”. Il ritrovo è fissato per le ore 9:30 di fronte alla Stazione Ferroviaria di Bracciano. Il percorso, della durata di circa 4-5 ore, presenta un livello di difficoltà medio/facile, con scarso dislivello e un itinerario prevalentemente ombreggiato. Ai partecipanti è richiesto l’uso obbligatorio di calzature sportive con suola tassellata. L’attività è completamente gratuita, ma prevede la prenotazione obbligatoria entro le ore 14:00 di sabato 1° agosto contattando Mirka al numero 340 3372909.
Per consultare il programma completo degli eventi e per rimanere aggiornati sulle iniziative del territorio è possibile visitare il portale parchilazio.it e i canali social ufficiali dedicati alla campagna regionale.
Il fine settimana prenderà il via la mattina di sabato 1° agosto, alle ore 10:30, con il “Martignano Kayak Tour”. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di esplorare le acque del Lago di Martignano da una prospettiva suggestiva e a impatto zero, accompagnati da personale esperto. Per informazioni e dettagli sull’attività è possibile contattare direttamente Giorgio Olivetti al numero 335 325561.
La programmazione prosegue domenica 2 agosto con un’escursione a piedi nell’ambito del ciclo “Tesori Naturali 2026”, intitolata “Alla scoperta di Pisciarelli e degli Archi di Boccalupo”. Il ritrovo è fissato per le ore 9:30 di fronte alla Stazione Ferroviaria di Bracciano. Il percorso, della durata di circa 4-5 ore, presenta un livello di difficoltà medio/facile, con scarso dislivello e un itinerario prevalentemente ombreggiato. Ai partecipanti è richiesto l’uso obbligatorio di calzature sportive con suola tassellata. L’attività è completamente gratuita, ma prevede la prenotazione obbligatoria entro le ore 14:00 di sabato 1° agosto contattando Mirka al numero 340 3372909.
Per consultare il programma completo degli eventi e per rimanere aggiornati sulle iniziative del territorio è possibile visitare il portale parchilazio.it e i canali social ufficiali dedicati alla campagna regionale.
Ente Regionale Parco Bracciano-Martignano