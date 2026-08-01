Ostuni, 1° agosto 2026

Dopo le fastose nozze del portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma con la storica compagna Alessia Elefante, celebrate tra Borgo Egnazia, Pettolecchia e le spiagge della costa pugliese, il triangolo Fasano-Ostuni-Savelletri torna a essere il centro del jet set. Mercoledì 5 agosto sarà infatti la volta della tradizionale festa di compleanno della giornalista e conduttrice Rai Monica Setta, che ancora una volta ha scelto la prestigiosa cornice di Masseria Torre Maizza, della Rocco Forte Collection, diretta dal top manager Franco Girasoli.

La serata prenderà il via al tramonto con un aperitivo tra gli ulivi e l’aranceto, per poi proseguire con una cena placée riservata a una quarantina di ospiti accuratamente selezionati. L’allestimento floreale, firmato da Michele Zaurino, promette di stupire con uno stile “Salento chic”, caratterizzato da peonie rosa e mandarini, in un’atmosfera elegante e ricercata.

Ad accompagnare la cena sarà il concerto dal vivo di Angelo Trane, che proporrà un omaggio a Fred Bongusto insieme ai suoi nuovi brani. Il musicista brindisino, lanciato da Carlo Conti e consacrato dal successo di “Tale e Quale Show”, sarà la colonna sonora della serata.

Il menu sarà interamente dedicato al pesce, accompagnato da champagne, mentre la torta, realizzata da Gourmandise, verrà tagliata a bordo piscina. Dopo la mezzanotte spazio a un ricco buffet di dolci e a ulteriore intrattenimento musicale dal vivo.

Resta rigorosamente top secret la lista completa degli invitati. Tra i pochi nomi trapelati figurano l’amministratore delegato di Sistemi Urbani del Gruppo FS, Matteo Colamussi, l’imprenditore Marco Di Venuto, inserito da Forbes tra i cento giovani più promettenti, il past president di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, l’industriale salentino Fernando Nazaro, esponente di Confindustria Puglia, il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani e alcune delle più care amiche della festeggiata, tra cui la direttrice del Museo di Brindisi Anna Cinti, l’architetta Isabella Altamura e gli storici amici Stefania Rengo ed Enzo Visentin.

Ma, come da tradizione, non mancherà il colpo di scena: tra gli addetti ai lavori si parla infatti dell’arrivo di un ospite a sorpresa destinato ad arricchire ulteriormente il parterre della serata. L’identità, almeno per ora, resta avvolta nel più stretto riserbo.