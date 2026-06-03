Osteria Nuova. Al via i cantieri per le due rotatorie sulla Braccianese

Investimento da 2 milioni per un’opera attesa da anni per la sicurezza stradale

A inizio anno era arrivata la notizia dell’approvazione delle due rotatorie sulla Braccianese a Osteria Nuova, progetto di cui si discute dal 2009 e che ora entra finalmente nella fase operativa.

Nelle scorse settimane sono state infatti consegnate ad Anas le prime aree coinvolte dall’avvio dei lavori e sono in corso di perfezionamento gli ultimi decreti di esproprio, che in alcuni casi non sono stati necessari grazie alla cessione volontaria delle aree da parte di alcuni cittadini.

L’intervento, inserito nel piano delle opere per il Giubileo e realizzato da Anas, punta a mettere in sicurezza due delle intersezioni tra le più critiche del quadrante, trasformando gli attuali attraversamenti a raso in nodi viari più moderni e funzionali, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti e migliorare la fluidità del traffico.

I lavori avranno una durata stimata tra gli otto e i nove mesi e partiranno dalla rotatoria all’incrocio con via Anguillarese. Qui sarà eliminato lo svincolo a “T”, pericoloso per la scarsa visibilità e le difficoltà di immissione sulla Braccianese. La seconda rotatoria sorgerà circa 300 metri più avanti e andrà a ridisegnare il quadrivio tra via Braccianese, via Santa Maria di Galeria e via della Stazione di Cesano, punto nel quale si verificano spesso incidenti.

Alla consegna delle aree erano presenti l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, la consigliera delegata alla viabilità, mobilità e infrastrutture della Città Metropolitana, Manuela Chioccia, il caposegreteria del sindaco Gualtieri in Città Metropolitana Emiliano Minnucci e la Direzione Lavori di Anas. Presenti anche i presidenti dei Municipi interessati, Marco Della Porta e Daniele Torquati.

Entrambe le rotatorie sono state progettate da Anas e, come sottolineato dall’assessora Segnalini, “consentiranno di ridurre i punti di conflitto, migliorare la sicurezza e rendere più ordinata la circolazione in un nodo fondamentale per il quadrante nord-ovest della città”.

Fabio Rollo