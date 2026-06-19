Comunicato stampa

Presentati gli esiti del sondaggio anonimo promosso presso le ASL del territorio dalla Consigliera di Parità

di Città metropolitana di Roma Capitale Gianna Baldoni

Presentati questa mattina a Villa Altieri, a Roma, gli esiti del Progetto per l’emersione, la sensibilizzazione e il contrasto alle molestie sui luoghi di lavoro, promosso dalla Consigliera di Parità della Città metropolitana di Roma capitale Gianna Baldoni con la collaborazione di Cgil, Cisl, Uil e Usb, e proposto negli ultimi mesi alle ASL del territorio.

Tra febbraio e maggio il Progetto ha raggiunto migliaia di lavoratrici presso le ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5 e Roma 6, invitate a rispondere al sondaggio anonimo riguardante il proprio vissuto nel mondo del lavoro, e a confrontarsi con la realtà delle molestie e dei trattamenti discriminatori, iniziando dalle definizioni giuridiche delle molestie poste a inizio sondaggio.

«Il nostro sondaggio non ha obiettivi di rilevazione statistica ma intende portare le donne a riflettere sul significato e sulle conseguenze delle molestie», ha ricordato la Consigliera di Parità Gianna Baldoni,

Facendo una media fra le sei ASL del territorio, al sondaggio ha risposto solo il 6,9% della popolazione femminile cui era potenzialmente rivolto. Il 41% ha dichiarato di aver subito molestie nel corso della propria vita lavorativa. Di queste, il 71% ha subito molestie sessuali. Un altro dato costante riguarda l’assenza di provvedimenti sulla persona che ha messo in atto le molestie: nel 90% dei casi non è stata punita.

«La bassa adesione da parte delle lavoratrici al questionario anonimo, un dato in continuità con quelli emersi nelle realtà aziendali e universitarie coinvolte negli scorsi anni, mostra che la rimozione del fenomeno continua a essere estremamente diffusa. I sindacati stessi riportano una grande difficoltà nel coinvolgere le lavoratrici», ha sottolineato la Consigliera Baldoni. «Il fatto che molte ricerche sostengano come il benessere sul posto di lavoro sia essenziale per la produttività, dovrebbe motivare anche le imprese ad attivarsi in modo più concreto e mirato per sensibilizzare al rispetto e per prevenire le molestie, persona per persona, al di là di procedure e certificazioni».

Dopo il video saluto istituzionale di Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata Politiche sociali e Pari Opportunità di Città metropolitana Roma Capitale, sono intervenuti: Anna Alaimo, Componente Commissione Nazionale di Parità CCNL Metalmeccanici, Roberto Cacioli, Presidente Cug ASL Roma 6, Diana Agostinello, Segretaria regionale Cgil Roma e Lazio, Laura Bianchi, Coordinatrice donna Ust Cisl Roma Capitale Rieti e Cisl FP Lazio, Alessandra Raciti, Segretaria regionale Uil Lazio