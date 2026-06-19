Comunicato stampa

Questa mattina in Campidoglio si è svolta la presentazione del progetto della “Carovana d’Argento” organizzato da Komen Italia grazie alla collaborazione con Roma Capitale, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola e con il supporto delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere. La Carovana raggiungerà, tramite un percorso di 26 tappe, ciascun Municipio di Roma offrendo esami gratuiti di prevenzione secondaria a oltre 3.000 donne che per l’età avanzata non beneficiano più dei programmi di screening oncologici regionali.

Un progetto che è stato promosso anche in Città metropolitana con il tour della carovana in tutti i comuni del territorio.

“La Città Metropolitana di Roma Capitale sostiene con convinzione iniziative che promuovono la prevenzione e la tutela della salute, fondamentali per il benessere delle nostre comunità. Grazie alla preziosa collaborazione con Komen Italia, la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, negli anni è stato possibile raggiungere migliaia di donne, diffondendo un messaggio di straordinaria importanza come quello della prevenzione.

Questa edizione assume un valore ancora più significativo: attraverso la Carovana d’Argento portiamo servizi sanitari, cliniche mobili, medici e volontari direttamente nei territori, nei Municipi e nelle aree più periferiche di Roma, avvicinando la prevenzione alle donne over 74 e a tutte coloro che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso agli screening. Saranno inoltre garantite consulenze nutrizionali gratuite aperte a tutte le donne, indipendentemente dall’età.

Le Istituzioni hanno il dovere di creare opportunità concrete, ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali e garantire a ogni cittadina il pieno esercizio del diritto alla salute. Iniziative come questa rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra enti, strutture sanitarie e volontariato, capace di tradurre la prevenzione in un servizio realmente accessibile e vicino alle persone.”

Così il Consigliere metropolitano, Mariano Angelucci e la Consigliera delegata alle Pari Opportunità Politiche Sociali e Cultura della Città metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini