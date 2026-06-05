Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ieri mattina ho avuto il piacere di trascorrere alcune ore insieme alle classi dell’Istituto Comprensivo di Bracciano – plesso Tittoni, protagoniste di una bellissima mattinata all’insegna dello sport presso il Giardino Comunale del Centro Urbano di via Cavour.

Vedere il parco riempirsi di bambine e bambini, di sorrisi, entusiasmo e colori è stato davvero emozionante. Momenti come questi ci ricordano quanto siano importanti lo sport, la condivisione e lo stare insieme per la crescita delle nuove generazioni.