Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano
Ieri mattina ho avuto il piacere di trascorrere alcune ore insieme alle classi dell’Istituto Comprensivo di Bracciano – plesso Tittoni, protagoniste di una bellissima mattinata all’insegna dello sport presso il Giardino Comunale del Centro Urbano di via Cavour.
Vedere il parco riempirsi di bambine e bambini, di sorrisi, entusiasmo e colori è stato davvero emozionante. Momenti come questi ci ricordano quanto siano importanti lo sport, la condivisione e lo stare insieme per la crescita delle nuove generazioni.
Un sentito ringraziamento va ai più piccoli, al corpo docente e alle famiglie presenti, che con la loro partecipazione hanno contribuito alla riuscita di questa splendida iniziativa.
A tutti i ragazzi, agli insegnanti e alle loro famiglie rivolgo il mio più sincero augurio di trascorrere delle serene e meritate vacanze estive.
Buona estate
Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano