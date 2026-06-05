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L’importanza dello sport, della condivisione e dello stare insieme per il sindaco di Bracciano

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ieri mattina ho avuto il piacere di trascorrere alcune ore insieme alle classi dell’Istituto Comprensivo di Bracciano – plesso Tittoni, protagoniste di una bellissima mattinata all’insegna dello sport presso il Giardino Comunale del Centro Urbano di via Cavour.
Vedere il parco riempirsi di bambine e bambini, di sorrisi, entusiasmo e colori è stato davvero emozionante. Momenti come questi ci ricordano quanto siano importanti lo sport, la condivisione e lo stare insieme per la crescita delle nuove generazioni.
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Un sentito ringraziamento va ai più piccoli, al corpo docente e alle famiglie presenti, che con la loro partecipazione hanno contribuito alla riuscita di questa splendida iniziativa.
A tutti i ragazzi, agli insegnanti e alle loro famiglie rivolgo il mio più sincero augurio di trascorrere delle serene e meritate vacanze estive.
Buona estate
Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano
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