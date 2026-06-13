Dal profilo Facebook del sindaco di Cerveteri
Ieri mattina, nella cornice del Forte Michelangelo, ho partecipato al convegno “Le Istituzioni al Servizio del Territorio”
Ascoltando gli interventi del Direttore Marittimo Cosimo Nicastro e del Procuratore Alberto Liguori, ho avuto una conferma profonda: la capacità di dare risposte concrete ai nostri concittadini dipende esclusivamente dalla nostra abilità di fare rete.
Solo mettendo a sistema competenze e rispettive peculiarità si possono superare i limiti quotidiani.
I cittadini aspettano da ciascuno di noi il sostegno e il coraggio per garantire diritti e servizi che, troppo spesso, non riusciamo a fornire perché gli strumenti a nostra disposizione sono sempre più deboli. È proprio per questo che la collaborazione istituzionale diventa l’unico argine solido: l’unico modo per trasformare le intenzioni in risultati tangibili.
La convenzione siglata tra Capitaneria di Porto e Procura della Repubblica è un esempio virtuoso di questa sinergia, fondamentale per la tutela del nostro territorio e per rafforzare quel patto di fiducia tra amministrazioni e cittadini che è il senso ultimo del nostro mandato.
Un confronto prezioso, che ci sprona a lavorare con ancora maggiore dedizione.
Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri