Dal profilo Facebook del sindaco di Cerveteri

Ieri mattina, nella cornice del Forte Michelangelo, ho partecipato al convegno “Le Istituzioni al Servizio del Territorio”

​Ascoltando gli interventi del Direttore Marittimo Cosimo Nicastro e del Procuratore Alberto Liguori, ho avuto una conferma profonda: la capacità di dare risposte concrete ai nostri concittadini dipende esclusivamente dalla nostra abilità di fare rete.

​Solo mettendo a sistema competenze e rispettive peculiarità si possono superare i limiti quotidiani. I cittadini aspettano da ciascuno di noi il sostegno e il coraggio per garantire diritti e servizi che, troppo spesso, non riusciamo a fornire perché gli strumenti a nostra disposizione sono sempre più deboli. È proprio per questo che la collaborazione istituzionale diventa l’unico argine solido: l’unico modo per trasformare le intenzioni in risultati tangibili.

​La convenzione siglata tra Capitaneria di Porto e Procura della Repubblica è un esempio virtuoso di questa sinergia, fondamentale per la tutela del nostro territorio e per rafforzare quel patto di fiducia tra amministrazioni e cittadini che è il senso ultimo del nostro mandato.

​Un confronto prezioso, che ci sprona a lavorare con ancora maggiore dedizione.

Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri