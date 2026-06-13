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“Le Istituzioni al Servizio del Territorio”

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Dal profilo Facebook del sindaco di Cerveteri

Ieri mattina, nella cornice del Forte Michelangelo, ho partecipato al convegno “Le Istituzioni al Servizio del Territorio”
​Ascoltando gli interventi del Direttore Marittimo Cosimo Nicastro e del Procuratore Alberto Liguori, ho avuto una conferma profonda: la capacità di dare risposte concrete ai nostri concittadini dipende esclusivamente dalla nostra abilità di fare rete.
​Solo mettendo a sistema competenze e rispettive peculiarità si possono superare i limiti quotidiani.
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I cittadini aspettano da ciascuno di noi il sostegno e il coraggio per garantire diritti e servizi che, troppo spesso, non riusciamo a fornire perché gli strumenti a nostra disposizione sono sempre più deboli. È proprio per questo che la collaborazione istituzionale diventa l’unico argine solido: l’unico modo per trasformare le intenzioni in risultati tangibili.
​La convenzione siglata tra Capitaneria di Porto e Procura della Repubblica è un esempio virtuoso di questa sinergia, fondamentale per la tutela del nostro territorio e per rafforzare quel patto di fiducia tra amministrazioni e cittadini che è il senso ultimo del nostro mandato.
​Un confronto prezioso, che ci sprona a lavorare con ancora maggiore dedizione.
Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri
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