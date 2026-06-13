Bibliocabina a Trevignano

Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano

Un nuovo luogo dove crescono lettori, amicizie e comunità

C’è un modo semplice per costruire una comunità più forte: condividere una storia.

Venerdì 19 giugno alle ore 17:30, presso il Parchetto Giochi Inclusivo Comunale di Via della Rena, inaugureremo la nuova Bibliocabina, uno spazio libero di Book Crossing dove chiunque potrà prendere un libro, leggerlo, riportarlo oppure lasciarne un altro per i prossimi lettori.

Prendi un libro, lascia un libro.

Un piccolo presidio di cultura e socialità immerso nel parco giochi, pensato soprattutto per bambini e famiglie, dove la lettura diventa occasione di incontro, crescita, fantasia e condivisione.

La Bibliocabina nasce grazie a un Patto di Collaborazione sottoscritto nell’ambito del Regolamento per l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni, uno strumento che permette ai cittadini di diventare protagonisti nella cura e valorizzazione degli spazi della comunità.

Un contributo prezioso sarà offerto anche dal Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi, che collaborerà alla cura e alla supervisione della Bibliocabina, dando un esempio concreto di cittadinanza attiva e partecipazione.

Un sentito ringraziamento a tutte le realtà che hanno reso possibile questo progetto:

Biblioteca Comunale di Trevignano Romano A Ruota Libera Nati per Leggere (che celebra quest’anno i suoi 25 anni di attività) Comune di Trevignano Romano e a tutti i cittadini che hanno scelto di donare tempo, idee e libri per far nascere questo nuovo bene comune.

Vi aspettiamo per inaugurare insieme questo luogo speciale dove leggere, sognare, condividere e prendersi cura della cultura.

Parchetto Giochi Inclusivo Comunale – Via della Rena 19 giugno Ore 17:30