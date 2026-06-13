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PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI – STAGIONE ESTIVA 2026

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vejano

Dal profilo Facebook del comune di Vejano

 
Il Comune di Vejano informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n. 8 del 12 giugno 2026, sono state adottate specifiche misure per la prevenzione degli incendi boschivi durante il periodo di massima pericolosità, fissato dal 15 giugno al 15 ottobre 2026.
Tutti i proprietari e conduttori di terreni, aree incolte e fabbricati in stato di abbandono sono tenuti a:
Pulire e bonificare i terreni da erbe infestanti e vegetazione secca;
Tagliare rami e siepi che possano costituire pericolo;
Rimuovere residui vegetali e rifiuti;
Realizzare fasce protettive prive di vegetazione secca larghe almeno 5 metri lungo i confini dei terreni.
È inoltre vietato bruciare vegetazione spontanea nei terreni incolti o abbandonati durante il periodo di rischio.
Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e, nei casi previsti, l’esecuzione d’ufficio degli interventi con addebito delle spese ai responsabili.
La collaborazione di tutti è fondamentale per tutelare il nostro territorio, l’ambiente e la sicurezza della comunità.
Ordinanza completa:
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