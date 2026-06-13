PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI – STAGIONE ESTIVA 2026

Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Il Comune di Vejano informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n. 8 del 12 giugno 2026, sono state adottate specifiche misure per la prevenzione degli incendi boschivi durante il periodo di massima pericolosità, fissato dal 15 giugno al 15 ottobre 2026.

Tutti i proprietari e conduttori di terreni, aree incolte e fabbricati in stato di abbandono sono tenuti a:

Pulire e bonificare i terreni da erbe infestanti e vegetazione secca;

Tagliare rami e siepi che possano costituire pericolo;

Rimuovere residui vegetali e rifiuti;

Realizzare fasce protettive prive di vegetazione secca larghe almeno 5 metri lungo i confini dei terreni.