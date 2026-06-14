Vittorie e traguardi alla Tortoreto Cup per l’A.S.D Anguillara calcio Femminile.

Le ragazze della A.S.D Anguillara calcio si sono battute in questo inizio di estate in una competizione amichevole che vedeva protagonista il tema della violenza contro le donne verso il quale si è cercato di sensibilizzare il pubblico ed i giocatori omaggiando con una targa le famiglie Torzullo e Mangiapelo che si sono viste vittime proprio di questa atroce piaga che sta dilagando ormai da anni nella nostra società. Un bellissimo proposito quello dell’A.S.D Anguillara calcio di farsi portavoce di un processo di sensibilizzazione che deve avvenire sempre e più spesso possibile. Le ragazze ormai sono grandi e sono tecnicamente molto mature lo hanno dimostrato confrontandosi con squadre più selezionate ed aggressive nella Tortoreto Cup, svoltasi in Abruzzo ,la scorsa settimana. Per la categoria under 12 giocavano sei squadre in un unico girone, le prime tre squadre vincitrici sarebbero passate in un girone chiamato finale Tortoreto mentre le ultime tre sarebbero andate in coppa vibrata, le ragazze, ci racconta mister Monir avevano un ottimo morale, la testa giusta per entrare in partita portandosi dietro tutto quello che tecnicamente avevano imparato.

Penalizzate per via del campo e alcuni passaggi tecnici come il retropassaggi con le mani non si sono scoraggiate, il campo dice mister Riccardo era circa 15 metri più corto e 15 metri più stretto e loro che avevano lavorato sulle ampiezze si sono viste penalizzate, ma si sono comunque classificate quarte e prime nel girone della coppa vibrata, nonostante il torneo fosse più difficile infatti filo da torcere gli è stato dato dalla Fater , una squadre di Pescara ,perdendo un gol all’ultimo momento .Anche le under 10 hanno giocato molto bene , muovendosi nel campo con disinvoltura guadagnandosi un primo posto nonostante su 9 ragazze, racconta mister Riccardo, cinque di loro avessero iniziato quest’anno, su un girone di quattro squadre vincendo la finale contro la Lazio. Miste Riccardo ci racconta che c’è da fare ancora sulle basi per le più piccole , lo scopo dei due mister è comunque quello di allargare il numero delle giocatrici, proprio per questo sono previsti giorni di open day esattamente dal giorno 15 al giorno 26 giugno.

Ilaria Morodei