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L’Atelier del Gioco arriva a Bracciano

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Comunicato stampa

Una mattina di gioco e relazione per le famiglie

Domenica 7 giugno il Centro Civico di Bracciano (Traversa Paolo Borsellino) ospiterà l’Atelier del Gioco, esperienza educativa rivolta alle famiglie con bambini da 15 mesi a 6 anni. L’iniziativa è promossa da Mary Chirico, pedagogista e ideatrice del progetto, in collaborazione con ADRA Italia e con il patrocinio del Comune di Bracciano.

Uno spazio per le famiglie

L’Atelier del Gioco propone un ambiente multisensoriale in cui bambini e genitori si incontrano attraverso materiali naturali, stoffe, oggetti di recupero e allestimenti immersivi. Un luogo che invita a rallentare, osservare e riscoprire il valore del tempo condiviso.

Come partecipare

L’iniziativa si articolerà in due turni dedicati a fasce d’età differenti, per accogliere i bambini accompagnati da un genitore. La partecipazione è gratuita e su prenotazione, fino a esaurimento posti.

  • ore 10:00 – bambini 15-36 mesi
  • ore 11:30 – bambini 4-6 anni

Per informazioni e iscrizioni: WhatsApp 329 168 7673.

Informazioni

Centro Civico di Bracciano – Traversa Paolo Borsellino

Domenica 7 giugno 2026

Turni: ore 10:00 (15-36 mesi) e ore 11:30 (4-6 anni)

Info e prenotazioni: WhatsApp 329 168 7673

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