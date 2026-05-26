La sconfitta di tutta la coalizione è netta e senza appello, dolorosa tanto più se confrontata con le nostre aspettative: imprimere un cambiamento vero nella vita della nostra città.

Avremo modo, dopo la decantazione delle emozioni, di fare una analisi a tutto campo e capire le ragioni di questa batosta, consapevoli però che un messaggio di cambiamento non passa fra la gente in 1-2 mesi di campagna elettorale, va costruito con una azione costante nel tempo, ascoltando, discutendo, coinvolgendo cittadine e cittadini.

Vogliamo ringraziare innanzitutto Alberto, uomo di grande spessore umano e politico, che ha interpretato egregiamente la nostra idea di una nuova Anguillara, che guarda al futuro lasciandosi alle spalle le incrostazioni del lungo passato fatto di interessi particolari, di speculazioni a vantaggio dei soliti, di arroganza del potere. Intorno a lui abbiamo costruito un gruppo di donne e uomini capaci, mossi da grande entusiasmo e dalla voglia di mettersi in gioco, ed un patrimonio di idee che sapremo valorizzare al massimo nel lavoro che faremo dentro e fuori il Consiglio comunale.

Un ringraziamento, dunque, a tutte e tutti quanti si sono impegnati con passione e spirito unitario in un percorso che ha subito un colpo durissimo, ma che riparte da domani con ancora maggiore determinazione. E’ richiesto un super lavoro collettivo, specialmente per chi entrerà in consiglio comunale, fatto non solo di studio delle delibere di giunta e di atti amministrativi, ma specialmente di confronto e di elaborazione, per costruire tutte e tutti insieme l’opposizione che produce risultati: quella fra la gente, che manca ad Anguillara da decenni.

AVS si attesta poco sotto il 7% ed elegge una consigliera; le nostre ambizioni erano ben altre: ci aspettavamo un consenso a due cifre, proprio perché portatori di idee di cambiamento, con una squadra fatta di 9 donne su 16, molti giovani e persone alla loro prima esperienza. Andremo avanti più determinati di prima, cercando di capire dove si pone il punto di equilibrio fra la radicalità delle nostre idee – che non è settarismo ma innovazione nel solco della transizione ecologica – e spirito unitario.

Un grande grazie a chi ci ha dato fiducia, e un duplice impegno: sostenere il lavoro dei consiglieri comunali di tutta la coalizione; estendere il consenso al nostro Partito e lavorare per aggregare tutta la sinistra, che ad Anguillara c’è e vuole contare.

AVS Lago di Bracciano