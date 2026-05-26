Il Comune di Civitavecchia, attraverso l’Ufficio Sport e in accordo con le dirigenti scolastiche degli istituti comprensivi cittadini, ha avviato una politica attiva di attenzione, cura e rispetto delle palestre scolastiche e dei locali annessi, con particolare riguardo a bagni e spogliatoi.

Alcuni ambienti necessitano certamente di interventi di ristrutturazione, molti dei quali sono già programmati o in corso di valutazione. Accanto a questo piano di lavoro, l’Amministrazione ritiene però fondamentale intervenire anche sul versante culturale: promuovere il rispetto degli spazi, una maggiore responsabilità nell’utilizzo quotidiano e una più chiara condivisione dei compiti tra scuola, Comune e associazioni sportive.

In questa direzione, il Comune ha acquistato 20 scope a forbice con relativi ricambi, che saranno progressivamente fornite alle scuole dotate di palestre in convenzione con l’Amministrazione comunale, in numero proporzionato ai metri quadri delle strutture.

“Si tratta di un intervento semplice, ma molto concreto”, dichiarano il sindaco Marco Piendibene e il delegato allo Sport Patrizio Pacifico. “Le palestre scolastiche sono spazi vissuti ogni giorno da studenti, docenti, associazioni e atleti. Proprio per questo devono essere curate con attenzione e rispetto, da parte di tutti. L’obiettivo è agevolare le operazioni quotidiane di pulizia e, allo stesso tempo, affermare un principio chiaro: gli spazi comuni funzionano meglio quando ciascuno si assume la propria parte di responsabilità”.

La linea condivisa con le istituzioni scolastiche è netta: palestre, bagni e spogliatoi devono essere luoghi all’altezza della funzione educativa, scolastica e sportiva che svolgono. Le dotazioni acquistate dal Comune rappresentano quindi un primo passo operativo, pensato per sostenere il lavoro degli assistenti scolastici e delle associazioni sportive che utilizzano le strutture in orario extrascolastico.

“Il rispetto degli spazi comuni è parte integrante dell’educazione sportiva”, aggiungono Piendibene e Pacifico. “Le palestre scolastiche non sono soltanto luoghi dove svolgere attività fisica, ma ambienti nei quali bambine, bambini, ragazze e ragazzi crescono, imparano, si allenano e condividono esperienze importanti. Investire sulla cura di questi spazi significa investire anche sulla qualità della vita scolastica e sportiva della città”.

Con questo primo intervento, l’Amministrazione intende rafforzare una cultura della cura, della collaborazione e della responsabilità condivisa tra istituzioni scolastiche, Comune e mondo sportivo cittadino.