Comunicato stampa

La Città di Civitavecchia si prepara a celebrare la Festa della Repubblica, in occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana (1946–2026), ricorrenza che richiama i valori fondanti della democrazia, della libertà e dell’unità nazionale.

Martedì 2 giugno 2026, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia istituzionale commemorativa, in programma alle ore 11:00 presso il Piazzale degli Eroi. Il programma prevede la deposizione di una corona di alloro e la resa degli onori militari, alla presenza delle autorità civili e militari.

La ricorrenza del 2 giugno rappresenta un momento di particolare rilievo nella storia del Paese: il referendum istituzionale del 1946 segnò la nascita della Repubblica e vide, per la prima volta, la partecipazione al voto delle donne, il cui contributo fu determinante per la costruzione della nuova democrazia italiana. Un passaggio storico fondamentale, che richiama l’importanza di rinnovare il legame con i principi sanciti dalla Costituzione e che invita a riflettere sul valore della democrazia.

”Celebrare l’80° anniversario della Repubblica significa rendere omaggio a una delle pagine più significative della nostra storia nazionale, nonché riaffermare i valori su cui si fonda la nostra comunità democratica”, ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene. ”Il 2 giugno è una ricorrenza che appartiene a tutti gli italiani e che richiama la cittadinanza al senso delle istituzioni, alla partecipazione civica e alla responsabilità collettiva. In un tempo in cui i valori democratici non devono mai essere dati per scontati, è fondamentale trasmettere alle nuove generazioni il significato della libertà, della pace e dell’unità nazionale”.

L’Amministrazione comunale rinnova l’invito ai cittadini, alle associazioni e alle istituzioni civili e militari a partecipare alla cerimonia, contribuendo con la propria presenza a mantenere vivo il significato di questa essenziale giornata per la storia nazionale.