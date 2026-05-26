Comunicato stampa

_La Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism Adele Prosperi: “Grazie alle numerose iniziative svolte e alla grande generosità della cittadinanza, in questa prima parte del 2026 raccolti quasi 3500euro a sostegno della Ricerca Scientifica”_

“Infinitamente grazie! Anche in questo 2026 Cerveteri si conferma essere città amica della Ricerca Scientifica. Le Erbe Aromatiche di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la campagna di raccolta fondi finalizzata a sostenere le attività di ricerca scientifica, sono state un successo! Un pieno di emozioni, di incontri, di informazione e sensibilizzazione. Un weekend che ha consentito di raccogliere una cifra importantissima: 780euro, che si aggiungono ai già brillanti risultati ottenuti dai volontari di Cerveteri in questa prima metà dell’anno. A tutti, dal profondo del cuore, grazie!”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e storica Volontaria di Aism, che nella giornata di oggi, martedì 26 maggio ha provveduto ad effettuare il bonifico bancario in favore dell’associazione con i soldi raccolti in occasione dell’iniziativa di raccolta fondi “Le Erbe Aromatiche di Aism”, culminata con lo stand solidale in Piazza Aldo Moro nel fine-settimana appena trascorso. In questa prima parte del 2026, comprensivi dei fondi raccolti con le Erbe Aromatiche, Aism a Cerveteri ha raccolto 3435,00 euro.

“Cerveteri ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore straordinario – spiega la Consigliera comunale Adele Prosperi – abbiamo raccolto una cifra importantissima, che come sempre rappresenta oro puro per tutte le attività a sostegno della Ricerca Scientifica che AISM a livello nazionale conduce da oltre mezzo secolo. Doveroso da parte mia, a nome di tutto il mondo di Aism, ringraziare cittadini, commercianti, simpatizzanti e funzionari del Comune di Cerveteri che anche quest’anno hanno risposto con infinita generosità e attenzione all’iniziativa di Aism: anche grazie al contributo che ogni volta giunge dalla nostra città, insieme possiamo continuare a sperare in un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”.

“In questo primo semestre del 2026, grazie alla sensibilità e alla generosità della nostra città, abbiamo raccolto davvero molti fondi – aggiunge Adele Prosperi – con gli appuntamenti musicali di ‘Note per la Ricerca’, che torneranno in autunno, e le iniziative in Piazza con Gardensia e le Erbe Aromatiche abbiamo raggiunto ben 3435euro. Sostenere le attività di Ricerca Scientifica è importantissimo: perché Ricerca significa vita, luce, speranza. Speranza in un mondo migliore, speranza in un mondo in cui le persone affette da malattie rare, oggi classificate come incurabili, possano presto vedere la propria vita migliorare o magari, possano essere curate. Tutti insieme possiamo farcela, uniti siamo più forti”.

“Questo è il dodicesimo anno di attività di Aism a Cerveteri – conclude la Consigliera Prosperi – torneremo nei prossimi mesi, con altre iniziative e momenti di sensibilizzazione e informazione sul tema della Ricerca Scientifica”.