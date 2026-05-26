Comunicato stampa

Il Comune di Civitavecchia aderisce all’edizione 2026 di “DIRITTI IN COMUNE”, la campagna annuale di sensibilizzazione promossa da UNICEF Italia nell’ambito del Programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”, con il patrocinio di ANCI.

L’iniziativa, che quest’anno assume un significato particolarmente importante in occasione del 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mira non solo a promuovere e a rafforzare la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tra amministratori, funzionari, personale comunale e cittadini, contribuendo alla crescita di una cultura istituzionale attenta ai diritti dei minorenni, ma anche a dare visibilità alle iniziative pubbliche realizzate sul territorio in occasione della campagna di sensibilizzazione.

Nell’ambito dell’adesione alla campagna, il Comune ha già provveduto alla distribuzione nelle scuole cittadine di un manifesto contenente i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’obiettivo di promuovere tra i più giovani la conoscenza dei propri diritti e di sensibilizzare l’intera comunità scolastica sui temi della tutela, dell’inclusione e della partecipazione.

“Abbiamo aderito convintamente a questa iniziativa – ha dichiarato l’Assessora ai Servizi Sociali con Delega ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Antonella Maucioni – perché crediamo che i diritti dei bambini e degli adolescenti debbano rappresentare una priorità concreta nell’azione amministrativa. Portare nelle scuole il manifesto della Convenzione ONU è un piccolo gesto per investire nella consapevolezza e nell’educazione civica delle nuove generazioni”.

“L’iniziativa – ha proseguito l’Assessora Maucioni – rappresenta anche un’occasione preminente per coinvolgere famiglie, istituzioni scolastiche e cittadini in un percorso condiviso di promozione dei diritti dell’infanzia, affinché nessun bambino o adolescente si senta escluso o privo di ascolto”.

Attraverso “Diritti in Comune”, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella diffusione di una cultura istituzionale orientata alla tutela dei minorenni e alla valorizzazione del ruolo dei giovani nella vita della comunità cittadina.