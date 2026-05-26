Per il centro-sinistra di Anguillara la traversata nel deserto non è ancora finita. Il centrodestra ha riportato una vittoria netta alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, riconfermando al primo turno, con il 63% dei voti, il sindaco uscente Angelo Pizzigallo. Dalle urne esce una coalizione di centro destra nettamente guidata dalla lista “Forza Italia – PPE – Insieme per Anguillara” che con il 33% dei voti supera di gran lunga la Lega (15%) e Fratelli d’Italia (14,9%).

I dati non sono ancora definitivi, ma considerando il numero di sezioni scrutinate, 12 su 15, non dovrebbero discostarsi di molto. Gli elettori hanno quindi premiato l’operato della giunta Pizzigallo e non hanno ritenuta valida la principale critica fatta dal centro sinistra sull’utilizzo dei fondi PNRR. Essi hanno approvato le opere realizzate e confidano nel fatto che quanto ancora è da completare verrà portato a termine nel prossimo futuro.

Evidentemente gli argomenti di Angelo Pizzigallo sono stati ritenuti credibili dagli elettori e per questo lo hanno premiato. Per il centro sinistra formato da una coalizione tra il PD (19,8%), la Lista Civica Anguillara (8,7%) e AVS (7,5%), inizia una consiliatura all’opposizione e ci sarà tutto il tempo per rinserrare le fila ed elaborare una proposta che riesca ad andare al di là del proprio elettorato tradizionale.

Salvatore Scaglione