Comunicato stampa
Un progetto, in collaborazione con ANEC Lazio, che valorizza il linguaggio cinematografico come strumento di socialità, partecipazione e rigenerazione degli spazi urbani
“Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Cortili di Cinema torna ad animare l’estate romana con la IIIª edizione, in programma dal 13 giugno al 19 luglio 2026, ogni sabato e domenica alle ore 21:00, nei cortili delle scuole del Municipio XV. L’ingresso è libero.
Promossa dal Municipio XV e da ANEC Lazio, che ringraziamo per la piena collaborazione e la ricca programmazione cinematografica proposta a questo territorio per il terzo anno, la rassegna porta ancora una volta il grande schermo nei luoghi di crescita e formazione della cittadinanza, trasformando gli spazi scolastici in arene cinematografiche aperte a tutta la comunità. Un progetto diffuso e inclusivo che conferma la volontà di rendere il cinema accessibile, partecipato e radicato nel territorio, valorizzando il ruolo culturale e sociale dei quartieri del nostro Municipio, da quelli più centrali alle periferie. Per questo, quest’anno, la programmazione include per la prima volta anche tre istituti superiori del territorio.
L’iniziativa coinvolgerà quest’anno la Scuola Perriello di Borgo di Cesano (Cesano), la Scuola Nitti in Via Nitti (Fleming), la Scuola Tommasetti in Via Cassia 1694 (La Storta), l’Istituto Stendhal in Via Cassia 726 (Tomba di Nerone), l’Istituto Pascal in Via Brembio 97 (Labaro) e il Liceo Farnesina in Via dei Giuochi Istmici 64 (Farnesina), per un totale di 12 serate dedicate al cinema sotto le stelle. Un’esperienza che unisce cultura e comunità, capace di creare occasioni di incontro intergenerazionale e di vivere in modo nuovo gli spazi pubblici durante il periodo estivo.
Anche quest’anno la programmazione propone un percorso cinematografico capace di alternare commedia, cinema civile, film per famiglie e racconti contemporanei, costruendo una proposta pensata per pubblici differenti e per tutte le generazioni. In programma La vita va così di Riccardo Milani, 2 Cuori e 2 Capanne di Massimiliano Bruno, Gioia Mia di Margherita Spampinato, Cinque secondi di Paolo Virzì, Paddington in Perù di Dougal Wilson, Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti e Domani interrogo di Umberto Riccioni Carteni, con un calendario che intreccia intrattenimento, riflessione e attenzione ai temi del presente.
Cortili di Cinema rappresenta un progetto che negli anni ha saputo consolidarsi come una delle iniziative culturali estive più partecipate del territorio, puntando sulla valorizzazione degli spazi pubblici e sull’idea del cinema come esperienza collettiva, accessibile e diffusa. Il grande schermo torna così ad abitare scuole, piazze e quartieri, favorendo socialità, partecipazione e senso di comunità attraverso una proposta culturale rivolta a tutti i cittadini.”
Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.
Roma, 26 maggio 2026
Il programma completo
CORTILI DI CINEMA
EMOZIONI SOTTO IL CIELO DI ROMA
DAL 13 GIUGNO AL 19 LUGLIO 2026
IL PROGRAMMA
GIUGNO
CESANO
SCUOLA PERRIELLO – BORGO DI CESANO
sabato 13
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani
domenica 14
2 CUORI E DUE CAPANNE
di Massimiliano Bruno
***
FLEMING
SCUOLA NITTI – VIA NITTI
sabato 20
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato
domenica 21
CINQUE SECONDI
di Paolo Virzì
***
LA STORTA
SCUOLA TOMASSETTI – VIA CASSIA 1694
sabato 27
PADDINGTON IN PERÙ
di Dougal Wilson
domenica 28
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani
***
LUGLIO
TOMBA DI NERONE
ISTITUTO STENDHAL – VIA CASSIA 726
sabato 4
2 CUORI E 2 CAPANNE
di Massimiliano Bruno
domenica 5
DOMANI INTERROGO
di Umberto Riccioni Carteni
***
LABARO
ISTITUTO PASCAL – VIA BREMBIO 97
sabato 11
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato
domenica 12
LA VITA VA COSÌ
di Riccardo Milani
***
FARNESINA
LICEO FARNESINA – VIA DEI GIUOCHI ISTMICI 64
sabato 18
GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO
di Simone Manetti
domenica 19
GIOIA MIA
di Margherita Spampinato
INIZIO SPETTACOLO ALLE 21:00
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Uff. Stampa