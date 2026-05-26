Comunicato stampa

Un progetto, in collaborazione con ANEC Lazio, che valorizza il linguaggio cinematografico come strumento di socialità, partecipazione e rigenerazione degli spazi urbani

“Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Cortili di Cinema torna ad animare l’estate romana con la IIIª edizione, in programma dal 13 giugno al 19 luglio 2026, ogni sabato e domenica alle ore 21:00, nei cortili delle scuole del Municipio XV. L’ingresso è libero.

Promossa dal Municipio XV e da ANEC Lazio, che ringraziamo per la piena collaborazione e la ricca programmazione cinematografica proposta a questo territorio per il terzo anno, la rassegna porta ancora una volta il grande schermo nei luoghi di crescita e formazione della cittadinanza, trasformando gli spazi scolastici in arene cinematografiche aperte a tutta la comunità. Un progetto diffuso e inclusivo che conferma la volontà di rendere il cinema accessibile, partecipato e radicato nel territorio, valorizzando il ruolo culturale e sociale dei quartieri del nostro Municipio, da quelli più centrali alle periferie. Per questo, quest’anno, la programmazione include per la prima volta anche tre istituti superiori del territorio.

L’iniziativa coinvolgerà quest’anno la Scuola Perriello di Borgo di Cesano (Cesano), la Scuola Nitti in Via Nitti (Fleming), la Scuola Tommasetti in Via Cassia 1694 (La Storta), l’Istituto Stendhal in Via Cassia 726 (Tomba di Nerone), l’Istituto Pascal in Via Brembio 97 (Labaro) e il Liceo Farnesina in Via dei Giuochi Istmici 64 (Farnesina), per un totale di 12 serate dedicate al cinema sotto le stelle. Un’esperienza che unisce cultura e comunità, capace di creare occasioni di incontro intergenerazionale e di vivere in modo nuovo gli spazi pubblici durante il periodo estivo.

Anche quest’anno la programmazione propone un percorso cinematografico capace di alternare commedia, cinema civile, film per famiglie e racconti contemporanei, costruendo una proposta pensata per pubblici differenti e per tutte le generazioni. In programma La vita va così di Riccardo Milani, 2 Cuori e 2 Capanne di Massimiliano Bruno, Gioia Mia di Margherita Spampinato, Cinque secondi di Paolo Virzì, Paddington in Perù di Dougal Wilson, Giulio Regeni – Tutto il male del mondo di Simone Manetti e Domani interrogo di Umberto Riccioni Carteni, con un calendario che intreccia intrattenimento, riflessione e attenzione ai temi del presente.

Cortili di Cinema rappresenta un progetto che negli anni ha saputo consolidarsi come una delle iniziative culturali estive più partecipate del territorio, puntando sulla valorizzazione degli spazi pubblici e sull’idea del cinema come esperienza collettiva, accessibile e diffusa. Il grande schermo torna così ad abitare scuole, piazze e quartieri, favorendo socialità, partecipazione e senso di comunità attraverso una proposta culturale rivolta a tutti i cittadini.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.

Roma, 26 maggio 2026

Il programma completo

CORTILI DI CINEMA

EMOZIONI SOTTO IL CIELO DI ROMA

DAL 13 GIUGNO AL 19 LUGLIO 2026

IL PROGRAMMA

GIUGNO

CESANO

SCUOLA PERRIELLO – BORGO DI CESANO

sabato 13

LA VITA VA COSÌ

di Riccardo Milani

domenica 14

2 CUORI E DUE CAPANNE

di Massimiliano Bruno

***

FLEMING

SCUOLA NITTI – VIA NITTI

sabato 20

GIOIA MIA

di Margherita Spampinato

domenica 21

CINQUE SECONDI

di Paolo Virzì

***

LA STORTA

SCUOLA TOMASSETTI – VIA CASSIA 1694

sabato 27

PADDINGTON IN PERÙ

di Dougal Wilson

domenica 28

LA VITA VA COSÌ

di Riccardo Milani

***

LUGLIO

TOMBA DI NERONE

ISTITUTO STENDHAL – VIA CASSIA 726

sabato 4

2 CUORI E 2 CAPANNE

di Massimiliano Bruno

domenica 5

DOMANI INTERROGO

di Umberto Riccioni Carteni

***

LABARO

ISTITUTO PASCAL – VIA BREMBIO 97

sabato 11

GIOIA MIA

di Margherita Spampinato

domenica 12

LA VITA VA COSÌ

di Riccardo Milani

***

FARNESINA

LICEO FARNESINA – VIA DEI GIUOCHI ISTMICI 64

sabato 18

GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO

di Simone Manetti

domenica 19

GIOIA MIA

di Margherita Spampinato

INIZIO SPETTACOLO ALLE 21:00

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Uff. Stampa