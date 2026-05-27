Comunicato stampa

A seguito dell’aggressione da parte dei rappresentanti di Azione studentesca, di Fratelli d’Italia, sono stati datiad uno studente che aveva partecipato all’occupazione pacifica della Consulta.

«Mi fa schifo che figure istituzionali di Fratelli d’Italia provino a ribaltare la realtà pur di difendere la loro giovanile» dichiara Flavio Coletta, rappresentate in consulta, preso a calci in pieno volto . «Io non stavo facendo nulla, stavo protestando in maniera pacifica e sono stato aggredito, ho un referto con 3 giorni di prognosi e un trauma contusivo al naso».

Gli studenti antifascisti infatti sono stati accusati di aggressioni da Fratelli d’Italia, un tentativo grottesco di riscrivere la cronaca dei fatti: dopo l’interruzione dei lavori da parte degli studenti antifascisti gli studenti di destra, smuovendosi come delle squadracce, hanno alzato i toni e assunto atteggiamenti violenti.

«Sono stato minacciato dal tutor della Consulta, dicendomi che mi avrebbe ammazzato di botte – racconta Lukman Cortoni, Presidente della commissione Diritto allo Studio della Consulta – mi fa ribrezzo come provino a storpiare una vicenda che è ormai troppo chiara».

«Come sempre, incapaci di portare avanti metodi democratici, hanno preferito passare alle mani provando dopo a farsi passare per vittime, purtroppo questa volta i video e i referti parlano d’altro» spiega Bianca Piergentili, Coordinatrici Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio.



Ancora una volta l’USR per il Lazio resta in silenzio, e anzi non garantisce l’incolumità dei ragazzi in Consulta, costretti a vivere una aggressione anche da parte di persone più grandi e esterne alla Consulta, sempre riconducibili a Fratelli d’Italia.