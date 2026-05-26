Comunicato stampa

Comunicato stampa

il prossimo weekend 30 e 31 maggio a Manziana

Il viaggio fantastico di Gianni Rodari, un’iniziativa completamente gratuita, dedicata alle famiglie e non solo, con un ricco programma di letture, spettacoli, laboratori sul tema del burattino che il famoso scrittore amava moltissimo, definendo il burattinaio “il mestiere più bello del mondo”.

Omaggeremo, a tal proposito, un ottimo burattinaio e grande pedagogista: Mariano Dolci scomparso a dicembre del 2025, che ha fatto parte dell’equipe di Reggio Children, dove Rodari ha scritto la sua grammatica della fantasia.

Le due giornate si concluderanno con un concerto nel Bosco di Macchia grande dell’orchestra giovanile di Santa Cecilia.

Alleghiamo la locandina dell’evento con il programma dettagliato e restiamo a disposizione per ulteriori informazioni, sperando di trovare eco sui vostri canali.