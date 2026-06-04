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INAUGURAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ – POLICLINICO UMBERTO I

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Comunicato stampa

Il 5 giugno la presentazione della struttura alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

 Roma, 3 giugno  2026 – Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 12.30, sarà inaugurato il nuovo Ospedale di Comunità del Policlinico Umberto I, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

La nuova struttura sarà ospitata presso la sede “George Eastman”, al civico 287/b di Viale Regina Elena, terzo piano.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento dell’assistenza territoriale e della rete sanitaria regionale.

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